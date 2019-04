von Rolf Obertreis

Die geplante Fusion der beiden größten deutschen Banken ist gescheitert. Rund sechs Wochen nach der offiziellen Aufnahme der Verhandlungen teilten Deutsche Bank und Commerzbank mit, dass die Gespräche nicht fortgesetzt würden. Ein Zusammenschluss würde „keinen ausreichenden Mehrwert“ bieten. Nach den Worten von Deutsche Bank-Chef Christian Sewing und Commerzbank-Chef Martin Zielke wären die Umsetzungsrisiken, Restrukturierungskosten und Kapitalanforderungen, die damit einhergehen würden, zu hoch.

Keine höhere Rendite

Die Top-Manager sehen keine Chance, durch eine Fusion für ihre Aktionäre eine höhere und nachhaltigere Rendite zu erreichen und die Leistungen für die Kunden zu verbessern. Die Deutsche Bank betonte, man werde weiterhin alle Alternativen prüfen, um langfristig die Profitabilität zu steigern. Erst gestern war durchgesickert, dass die Deutsche Bank eine Fusion ihrer Fondstochter DWS mit der Fondssparte der Schweizer Großbank UBS prüft. Dadurch entstünde einer der weltgrößten Fondsanbieter und Vermögensverwalter.

Interessenten für Commerzbank

Commerzbank-Chef Zielke betonte, dass die Bank bei ihrer Strategie bleibe. Das Institut zielt seit Jahren auf den Ausbau des Privat- und vor allem des Mittelstandsgeschäfts in Deutschland. Allerdings hat die Commerzbank auch Interesse im Ausland geweckt. An ihr sollen unter anderem die italienische Unicredit mit ihrem deutschen Ableger, der HypoVereinsbank, und die niederländische ING – im deutschen Privat- und mittlerweile auch im Firmenkundengeschäft mit der DiBa sehr erfolgreich – Interesse haben.

Gutes Ergebnis im ersten Quartel

Deutsche-Bank-Chef Sewing begründete das Aus in einer Nachricht an die Beschäftigten der Bank auch mit dem überraschend guten Ergebnis im ersten Quartal. Demnach hat das Institut in den ersten drei Monaten einen Nettogewinn in Höhe von 200 Millionen Euro verbucht, was einem Plus von 65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. „Die ersten drei Monate belegen, dass wir auf einem guten Weg sind“, sagte Sewing.

Nur wenige Fusions-Befürworter

Das Ende der Fusionsgespräche kommt für Beobachter nicht überraschend. Als Befürworter der Fusion galten nur Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner, Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Finanzstaatssekretär Jörg Kukies (beide SPD). Auch Commerzbank-Chef Zielke wurde immer wieder nachgesagt, er dränge auf die Fusion, während Sewing eher gebremst habe.

Skepsis bei Großaktionären

Tatsächlich waren die Widerstände gegen eine Fusion erheblich. Großaktionäre der Deutschen Bank wie der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock, das Emirat Katar und der chinesische Finanzinvestor HNA waren skeptisch. Finanz-Professoren rechneten vor, dass durch einen Zusammenschluss keine bessere und rentablere Bank entstehen würde. Außerdem hätte die Deutsche Bank nach Ansicht von Experten eine Kapitalerhöhung zwischen 2 und 10 Milliarden Euro stemmen müssen, um eine Fusion oder die Übernahme der Commerzbank umsetzen zu können. Vor allen Dingen aber war der Widerstand der Beschäftigten beider Banken, der Betriebsräte und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi massiv. Sie lehnten die Übernahme ab, weil der Abbau von bis zu 50 000 Arbeitsplätzen und die Schließung von etwa tausend Filialen drohten.