Die Dürre-Krise der Landwirtschaft ist in Baden-Württemberg weitaus geringer ausgeprägt als in anderen Teilen der Bundesrepublik. „Die Situation im Land ist in keiner Weise mit der im Norden und Osten der Republik vergleichbar“, sagte eine Sprecherin des Stuttgarter Landwirtschaftsministeriums unserer Zeitung. Anders als der Norden und Osten Deutschlands leide Baden-Württemberg „deutlich kürzer“ unter dem heißen und extrem trockenen Wetter. Relativ kühle Nächte hätten zudem zu einer gewissen Entspannung beigetragen. In Summe rechnet das Stuttgarter Landwirtschaftsministerium durchschnittlich mit trockenheitsbedingten Ertragsausfällen von etwa 20 Prozent. Da die Erntesaison in vielen Bereichen aber erst beginnt, sei dies lediglich eine grobe Abschätzung, sagte die Sprecherin. Im Norden der Republik sind die Einbußen deutlich höher und gehen teilweise auch bis zu Totalausfällen in ganzen Landstrichen. Stand jetzt sei der Südwesten insgesamt noch mit einem „blauen Auge“ weggekommen, sagte ein Sprecher des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) unserer Zeitung. Auf Betriebsebene seien die Verluste aber auch hier „teilweise existenzbedrohend“.

Baden-Württemberg im Vorteil

Dass Baden-Württemberg im Moment noch besser dasteht als der Rest der Republik, hängt aber nicht nur mit dem etwas günstigeren Wetterverlauf zusammen. Es ist auch Folge der anderen Agrarstruktur. Der Südwesten gilt als Land der sogenannten Sonderkulturen. Dazu zählt etwa der Obst- und Gemüseanbau, aber auch die Winzerei.

Exakt jene Bereiche sind es, die unter dem aktuellen Extremwetter weitaus weniger leiden als der klassische Getreidebau – also etwa Weizen-, Raps oder Gersteerzeuger. Rund ein Viertel des Geldes, das die Deutschen für Dornfelder, Trollinger, Grauburgunder und Co ausgeben, fließt in die Kassen von Winzern aus dem Südwesten. Ein ähnlich hoher Teil der nationalen Verkaufserlöse beim Obst stammt ebenfalls von Südwest-Betrieben. Nimmt man den besonders in der Bodensee-Region und entlang des Rheins sehr verbreiteten Gemüse- und Beerenanbau hinzu hat das Land eine klare Sonderstellung. Und die kommt dem Land aktuell zugute.

Frost von 2017 schlug stärker zu

Während die Beerenernte meist schon vorbei ist und daher wenig von der Trockenheit berührt war, wird Gemüse meist sowieso in Gewächshäusern kultiviert oder bewässert. Den meisten Rebsorten wiederum machen hohe Temperaturen wenig aus. Teilweise reden Winzer daher auch schon von einem Jahrgang, der an das Ausnahmejahr 2003 anknüpft, das ebenfalls von großer Trockenheit geprägt war. Und auch im Obstbau, der 2017 nach derben Frösten noch als Sorgenkind der Landwirtschaft galt, geht man beim BLHV dieses Jahr von „guten Erträgen“ aus.

Auch beim Mais, der eigentlich die Feuchte liebt, kommt das Land noch einigermaßen weg. Der Grund: Insgesamt zeichnet sich der Südwesten durch gute Böden aus, die die Feuchte recht lange halten. Wo dies nicht der Fall ist, seien die Ertragseinbußen allerdings erheblich, wie es vom BLHV heißt. Ähnliches gilt auch für Kartoffeln. Sogar die Pommespreise könnten steigen.

Rukwied fordert Milliardenhilfe

Bundesweit allerdings sieht es anders aus. „Wir fordern jetzt Liquiditätshilfen, damit wir Betriebe, deren Ertrag mehr als 30 Prozent unter dem Schnitt der letzten Jahre liegt, direkt unterstützen können“, sagte der Deutsche Bauernpräsident Joachim Rukwied. Die ökologisch orientierte Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft mahnte als schnelle Hilfe in erster Linie „faire Erzeugerpreise“ bei allen Marktbeteiligten an. Beide Verbände befürchten teils existenzbedrohende Situationen.

Von Staatshilfe für die Bauern will die Politik in Baden-Württemberg zunächst aber nichts wissen. Von den Schäden des extremen Frostjahres 2017 sei man mit Blick auf die aktuelle Dürre noch weit entfernt, sagte die Ministeriums-Sprecherin.

„Hilfe zu rufen, macht keinen Spaß“ Benjamin Fiebig, ausgebildeter Jurist und leidenschaftlicher Fischer, ist Hauptgeschäftsführer beim Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband in Freiburg. Herr Fiebig, egal ob Hagel oder Frost – immer rufen die Bauern nach dem Staat. Nutzt sich das nicht langsam ab? Wir haben keinen Spaß daran, nach Hilfen zu rufen. Seit Jahren fordern wir Bauern beispielsweise für Fälle von Extremwetterphänomenen steuerbegünstigte Risikorücklagen bilden zu können. Das wird uns aber von der Politik verwehrt, obwohl es eine Art Hilfe zur Selbsthilfe wäre. Klar ist, dass sich irgendetwas ändern muss. Die immer extremeren Wetterlagen gehen mittlerweile an Existenzen. Und die Preise auf dem Weltmarkt schwanken immer mehr. Wie schlimm ist die Lage in

Baden-Württemberg? Weil die Ernte in vielen Bereichen gerade erst anläuft kann man abschließend noch nichts sagen. Erhebliche Probleme haben aber Futterbaubetriebe und solche, die etwa Kartoffeln, Bohnen oder Mais anbauen. Die Getreideernte ist zum Glück ja schon fast durch. Manche Maispflanzen sind aber so knochentrocken, dass man sich an den Blättern stechen kann. Den Grasschnitt für den Futterbau kann man ganz abschreiben, was die Viehwirtschaft beeinträchtigt. Trockenheitsbedingt ernten wir mindestens 15 Prozent weniger als 2017. Aber es gibt doch auch Profiteure in der Landwirtschaft? Im Obstbau und bei den Winzern haben wir große Erntemengen und gute Qualitäten zu erwarten. Das große Obstangebot wird die Preise aber unter Druck setzen. Unterm Strich profitieren die Bauern also kaum von den schwer beladenen Ästen. Dennoch ist es hier nicht ganz so schlimm wie in Nord- und Ostdeutschland. Fragen: Walther Rosenberger

Gewinner und Verlierer des heißen Sommers Mais ist aktuell eines der Haupt-Sorgenkinder der Bauern. Wenn er früh gepflanzt wurde und auf guten Böden steht, die das Wasser halten können, sind die Ertragseinbußen überschaubar. Wenn nicht, sind die Ausfälle enorm. Oft kann dieses Jahr hochwertiger Körnermais nur noch als Futtermais verkauft werden. (wro)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein