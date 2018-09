Am Herbstgutachten der führenden deutschen Wirtschaftsforscher sind es nicht die nackten Zahlen, die Anlass zur Besorgnis geben. Eine leichte Abschwächung des Wirtschaftswachstums in diesem und im kommenden Jahr – angesichts des seit Jahren anhaltenden Booms wäre das zu verschmerzen. Sehr ernst sollten die Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik dagegen die Risiken nehmen, vor denen die Experten warnen. So könnte der Fachkräftemangel dazu führen, dass manche deutsche Unternehmen gar nicht mehr in der Lage sind, die Nachfrage nach ihren Produkten zu befriedigen.

Angesichts einer Weltlage, die immer unberechenbarer wird, sollte sich gerade der Exportweltmeister keiner gefährlichen Sorglosigkeit hingeben. Was ein ungeordneter Brexit für die deutsche Wirtschaft bedeuten würde, vermag noch niemand genau zu sagen. Gleiches gilt für eine mögliche Schuldenkrise in Italien. Wenn es dann noch zu mehr internationalen Handelskonflikten kommt, droht ein Sturm.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein