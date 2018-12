Der Schweizer Fleischkonzern Bell, zu dem auch der Suppen- und Soßen-Spezialist Hügli gehört, besetzt wichtige Managerposten neu. So übernimmt ab Juli Volker Baltes den Geschäftsbereich Convenience, zu dem neben Hügli auch der Salatspezialist Eisberg und der Nudelhersteller Hilcona zählen. Der 55-Jährige kommt von der Nestlé-Tochter Herta. Zudem wird Xavier Buro (49) neuer Finanzchef. Er ersetzt Marco Tschanz, der die Leitung des neu geschaffenen Geschäftsbereichs Bell International sowie des Zentralbereichs IT übernimmt.

"Mit einem eigenen Zentralbereich wird die IT organisatorisch gestärkt, um der zunehmenden Komplexität Rechnung zu tragen", teilt die Bell Food Group mit. Zudem will Bell in der neuen Struktur verstärkt den deutschen Markt für frische Fertigprodukte ins Auge nehmen. "Frisch-Convenience ist in Deutschland ein wachsender Markt. In diesem dynamischen Umfeld möchte die Bell Food Group ihre Position stärken", so das Unternehmen weiter. Die Bell Food Group hatte den Hügli-Konzern, der in Radolfzell 600 Mitarbeiter beschäftigt, Anfang des Jahres übernommen.