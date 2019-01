Stillstand im Flugverkehr: Mit Warnstreiks des Sicherheitspersonals an acht deutschen Flughäfen erhöht die Gewerkschaft Verdi am heutigen Dienstag massiv den Druck auf die Arbeitgeber im laufenden Tarifkonflikt. Sie fordern eine Verbesserung der Löhne und Arbeitsbedingungen der rund 23.000 bundesweit Beschäftigten. Neben dem Großflughafen Frankfurt am Main sind auch Hamburg und München betroffen, dazu Hannover, Bremen, Leipzig, Dresden und Erfurt.

Erhebliche Einschränkungen gibt es am Dienstagmorgen vor allem am Frankfurter Flughafen. „Der Flugverkehr ist massiv beeinträchtigt“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Benjamin Roscher. Rund 600 der geplanten 1200 An- und Abflüge wurden nach Angaben des Betreibers Fraport von den Fluggesellschaften gestrichen, viele weitere haben Verspätungen. In München haben etwa 150 Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt, 100 Flüge fallen aus.

Wie sieht die Lage in Friedrichshafen und Stuttgart aus?

Der Bodensee-Airport in Friedrichshafen ist indirekt vom Streik betroffen: Die Lufthansa streicht alle Flüge zum Frankfurter Flughafen – das betrifft für heute jeweils vier Starts und Landungen. Am Mittwochmorgen sollen die Flüge zum größten deutschen Flughafen wieder planmäßig verkehren, sagte ein Sprecher des Bodensee-Airports dem SÜDKURIER.

Reisende, die nach Hamburg fliegen wollen, könnten indes Glück haben. Der Streik soll keine Auswirkung auf die Verbindung von Friedrichshafen in die Hansestadt haben – die Linie gibt es erst seit dem gestrigen Montag. Passagiere sollten sich jedoch vor ihrer Anreise erneut informieren, sagte der Sprecher.

Auch viele Passagiere des Stuttgarter Flughafens trifft der Streik. Mehr als 40 Flüge, die von einem der betroffenen Flughäfen kommen oder dorthin fliegen sollen, fallen aus. Etwa 220.000 Passagiere sind laut Flughafenverband ADV deutschlandweit betroffen.

Wie erfahre ich, ob mein Flug vom Streik betroffen ist?

Jeder Passagier sollte sich unbedingt vorab informieren, sagt Eva Klaar von der Verbraucherzentrale Berlin. Erster Ansprechpartner für Flugreisende ist immer die Fluggesellschaft, bei Pauschalreisen ist es der Reiseveranstalter. Dazu informiert jeder Flughafen auf seiner Internetseite über die aktuellen Abflug- und Ankunftszeiten. Es ist sinnvoll, Daten aus dem Internet auszudrucken, um später einen Beleg zu haben.

Muss ich trotz Streik pünktlich am Flughafen erscheinen?

Auf jeden Fall. Passagiere sollten immer zur ursprünglichen Abflugzeit am Flughafen sein, selbst wenn eine Verspätung absehbar ist. Die Fluggesellschaft könnte kurzfristig einen Ersatzflug anbieten, der dann verpasst wird.

Kann ich meinen Flug stornieren oder umbuchen?

Wird der Flug wegen des Streiks gestrichen, kann der Kunde den Ticketpreis zurückfordern. Wer trotzdem fliegen will, hat Anspruch auf einen späteren Flug. Das kann auch erst Tage nach dem Streik sein. Es kann dauern, bis betroffene Passagiere in der nächsten Flugverbindung unterkommen, erklärt Verbraucherschützerin Klaar. Ist ein Ersatzflug erst am kommenden Tag oder später möglich, muss die Fluglinie Übernachtungen und Transfers zum Hotel bereitstellen. Bei einer Pauschalreise muss der Reiseveranstalter für eine Ersatzbeförderung sorgen.

Kann ich ein Bahn-Ticket auf Kosten der Fluglinie buchen?

Die Fluggesellschaft ist verpflichtet, ihre Kunden schnellstmöglich an ihr Ziel zu bringen – auch an Streiktagen. Bei Flügen im Inland, können die Linien eine Ersatzbeförderung per Bus oder Bahn anbieten, so Klaar. Allerdings sollte kein Ticket ohne Absprache gekauft werden, um ans Ziel zu gelangen oder einen Anschlussflug zu erreichen.

Was sind meine Ansprüche, wenn mein Flug verspätet fliegt?

Ab fünf Stunden Verspätung können Passagiere eine Erstattung des Flugpreises verlangen. Bei Flügen bis zu 1500 Kilometern haben Fluggäste ab zwei Stunden Verspätung einen Anspruch auf Betreuungsleistungen wie Getränke, Mahlzeiten oder Telefonate. Bei einer Strecke von 1500 bis 3500 Kilometern gibt es Unterstützung nach drei Stunden, ab 3500 Kilometern nach vier Stunden.

Gelten andere Regelungen, wenn ich eine Pauschalreise gebucht habe?

Pauschalreisende können keinen Schadenersatz für einen entgangenen Urlaub geltend machen, falls ihr Flieger wegen des Streiks erst am nächsten Tag abhebt. Doch der Reiseveranstalter ist in der Gewährleistungspflicht, da der Flug Teil des Vertrags ist. Der verhinderte Urlauber kann den Reisepreis anteilig um den entgangenen Urlaubstag mindern. Schwer trifft es Urlauber, die Flug, Hotel und Mietwagen nicht als Paket bei einem Veranstalter gebucht haben. Sie können weder beim Hotel noch bei der Mietwagenfirma eine Minderung wegen des verspäteten Fluges geltend machen.

Bekomme ich eine Entschädigung?

Bei Annullierung, Überbuchung oder Verspätung ab drei Stunden haben Passagiere zwar laut EU-Verordnung Anspruch auf eine Entschädigung von bis zu 600 Euro – aber nur, wenn kein „außergewöhnlicher“ Umstand daran schuld ist. Die Fluggesellschaften werten Streiks aber ebenso wie miserables Wetter als außergewöhnlichen Umstand. Eine Entschädigung gibt es daher nicht.