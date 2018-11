Stühlingen - Mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter, aber weniger Gewinn: Das ist die Bilanz des Baukonzerns Sto aus Stühlingen in den ersten drei Quartalen dieses Jahres. Wie der Hersteller von Farben, Putzen und Lacken mitteilt, erhöhte sich der Erlös in diesem Zeitraum um 2,8 Prozent auf gut eine Milliarde Euro. "Gegenüber dem ersten Halbjahr beschleunigte sich die Dynamik sogar leicht, obwohl die extrem heiße Witterung Ende Juli und im August die Bautätigkeiten in einigen Märkten hemmte", schreibt Sto. Dabei litt Sto unter negativen Währungseinflüssen. Bereinigt um Währungseffekte erhöhte sich der Umsatz um 4,3 Prozent. Gut die Hälfte seines Umsatzes (558 Millionen Euro) erwirtschaftete Sto im Ausland.

Beim Gewinn musste Sto einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Als Hauptgrund dafür gibt das Unternehmen den Anstieg der Beschaffungskosten für Rohstoffe an. Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich dagegen um 40 auf 5408 Beschäftigte. Dabei wuchs Sto im Ausland um 50 Mitarbeiter, während im Inland 10 Arbeitsplätze abgebaut wurden. Für das Gesamtjahr rechnet Sto mit einem Umsatz von 1,333 Milliarden Euro und einem Gewinn (Ebit) in der Bandbreite zwischen 80 und 90 Millionen Euro.

