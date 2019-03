von sk

Die Sto-Gruppe (Stühlingen) ist im vergangenen Jahr kräftig gewachsen. Wie der Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen mitteilte, erhöhte sich der Konzernumsatz nach vorläufigen Berechnungen um 4,3 Prozent auf rund 1,33 Milliarden Euro. Ohne Währungseinflüsse kletterten die Erlöse sogar um 5,5 Prozent.

Allerdings liege das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) voraussichtlich unter dem Vorjahreswert von 84,0 Millionen Euro, aber innerhalb der prognostizierten Bandbreite von 80 Millionen bis 90 Millionen Euro, hieß es weiter. Hauptgrund für den Rückgang waren demnach deutlichen Kostensteigerungen in der Beschaffung, die nicht vollständig durch höhere Verkaufspreise ausgeglichen werden konnten. Die endgültigen Zahlen will das Unternehmen am 30. April 2019 veröffentlichen.