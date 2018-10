Gibt es in Deutschland zu wenig bezahlbaren Wohnraum? Aufs Ganze gesehen, sicher nicht. Im Bundesgebiet stehen zwei Millionen Wohnungen leer. Meist auf dem Land. Deutschland hat beim Wohnen also kein Mengen-, sondern ein Verteilungsproblem. Zugegeben, für den Einzelnen, der gerade in einer Stadt eine Wohnung sucht, bringt diese Feststellung nicht viel. Sie lenkt den Blick aber auf Faktoren, die jenseits der Diskussion um Mietpreisbremse und Luxussanierungen liegen.

Zwei Millionen Menschen weniger im Osten

Allein der Osten hat seit der Wiedervereinigung zwei Millionen Einwohner verloren. Gleichzeitig hat ein strikter Akademisierungskurs in der Bildungspolitik dazu geführt, dass sich junge Menschen in Uni-Städten ansiedeln und keine Lehre mehr auf dem Land machen. In Summe sind auch das mehrere Millionen Menschen, nur in den 2000er Jahren. Die Politik täte gut daran, bei ihren großen Weichenstellungen, möglichen Kollateralschäden mehr Beachtung zu schenken – auch wenn sich diese erst Jahre später auswirken.

