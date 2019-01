Stuttgart – Kleinvieh macht auch Mist, sagt man im Volksmund. Und so ist es auch bei den Kontogebühren: Hier ein paar Euro Grundgebühr, dann noch ein paar Cent pro Überweisung oder für das Drucken von Kontoauszügen. Und dann kommt oft noch eine Gebühr für die Nutzung einer Kreditkarte dazu. Doch in der Regel bleiben die Deutschen trotz steigender Gebühren ihrer Hausbank treu. Dabei kann es gute Gründe für einen Bankwechsel geben. Wir erklären Ihnen, was Sie bei einem Kontowechsel beachten müssen.

Was spricht für einen Kontowechsel? Wenn die Gebühren bei Ihrer Bank immer weiter ansteigen, sollten Sie einen Kontowechsel in Erwägung ziehen. Vor allem Direktbanken, also Banken die kein eigenes Filialnetz betreiben, locken oft mit kostenlosen Girokontos. "Preislich hat ein Wechsel zu einer Direktbank nur Vorteile", sagt Niels Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Über Jahr gesehen könne man durch einen Wechsel 50 bis 100 Euro sparen. Manchmal zahlen Banken Neukunden sogar eine Wechselprämie von bis zu 100 Euro. Auch bei der Verfügbarkeit von Geldautomaten müssen Kunden von Direktbanken in der Regel keine Abstriche machen. "Oftmals ist die Auswahl sogar größer als bei den Filialbanken", sagt Nauhauser. Was spricht gegen einen Kontowechsel? Wer Wert auf eine persönliche Beratung vor Ort legt, sollte nicht von einer Filialbank zu einer Direktbank wechseln, sagt Nauhauser. Denn bei Direktbanken findet die Beratung ausschließlich per Telefon oder E-Mail statt. Zudem ist ein Kontowechsel mit einem bürokratischen Aufwand verbunden. Allerdings sind die Banken gesetzlich verpflichtet, ihre Kunden beim Kontowechsel zu unterstützen. So bieten Banken Neukunden in der Regel einen kostenlosen Wechselservice an, der Zahlungspartner über die neue Bankverbindung informiert und Daueraufträge auf das neue Konto überträgt. Insofern hält sich der bürokratische Aufwand in Grenzen. Was muss ich beachten, wenn ich meine Bank wechsle? Pro Jahr steht jedem Sparer ein Freibetrag von 801 Euro zur Verfügung. Das heißt, für diesen Betrag an Zinsen oder Dividenden muss man keine Abgeltungssteuer zahlen. Oberhalb des Freibetrags wird die Abgeltungsteuer von 25 Prozent fällig. Sparer sollten bei einem Kontowechsel bei ihrer neuen Bank einen Freistellungsauftrag stellen, sofern sie dort Zinsen erwarten. Lohnt sich auch ein Wechsel des Tagesgeldkontos oder des Aktiendepots? Unter Umständen ja. Denn auch hier locken Banken bei Tagesgeldkontos mit (befristeten) hohen Zinsen für Neukunden und einer Wechselprämie, wenn man mit seinem Aktiendepot umzieht. Zudem bieten Direktbanken oft kostenlose Tagesgeldkonto und die Möglichkeit, für wenige Euro Gebühr Aktien oder Aktienfonds zu kaufen. Wer ohnehin seine Bankgeschäfte online erledigt, muss bei einer Direktbank beim Service keine Abstriche machen. "Da sich Direktbanken auf den digitalen Vertriebsweg konzentrieren, haben sie hier oft mehr Know-how als Filialbanken", erklärt Nauhauser. Kann ich bei einer Direktbank auch Großprojekte wie eine Hausfinanzierung stemmen? Ja. Auch hier bieten Direktbanken günstige Konditionen. "Die wenigen Prozentpunkte Unterschied fallen bei großen Geldbeträgen stärker ins Gewicht", sagt Nauhauser. Wieviel Übergangszeit sollte ich einplanen? Experten empfehlen, für vier bis acht Wochen beide Konten parallel laufen zu lassen. Denn so haben Sie eine Sicherheit für Abbuchungen, mit denen Sie nicht mehr gerechnet haben. Nach dieser Übergangszeit können Sie Ihr altes Konto kündigen. In der Regel gibt es dafür keine Kündigungsfrist. Wie finde ich das passende Girokonto? Vergleichsportale wie Biallo, Check24 oder FMH listen im Internet tagesaktuell die günstigsten Girokonten auf. Neben der monatlichen Grundgebühr sollen Verbraucher auch auf versteckte Kosten für einzelne Buchungsvorgänge wie Überweisungen oder Daueraufträge. Nur wenige Girokonten sind ohne Wenn und Aber kostenlos. Das hat die Stiftung Warentest ermittelt, die 270 Kontomodelle bei 119 Banken geprüft hat. Das Ergebnis: Nur 23 Konten waren gratis, sofern der Kunde das Konto online führt und regelmäßig Geld eingeht, etwa durch Gehalt oder Rente. Auch hier haben die Direktbanken die Nase vorn. Knapp 70 weitere Konten kosteten unter diesen Bedingungen weniger als 60 Euro pro Jahr. Noch mehr Konten waren zum Beispiel kostenlos, wenn monatlich mindestens 1000 Euro auf das Konto fließen. Nach Ansicht der Experten sollten Verbraucher über einen Kontowechsel nachdenken, wenn die Bank im Jahr mehr als 60 Euro Gebühren kassiert. Wer ein teures Girokonto hat, kann zunächst bei der eigenen Bank nach einem günstigeren Modell fragen – und sonst den Anbieter wechseln.