Die 2000-Seelen-Gemeinde Bussnang hat so einiges zu bieten. Die Reste einer 2000 Jahre alten Römerbrücke. Eine Kirche in Form eines vierblättrigen Kleeblatts. Einen Weinberg mit 600 Reben. Und einen Zugbauer, der sich – irgendwo zwischen Apfelbäumen und den Alpen – anschickt, Bahn-Giganten wie Siemens, Alstom oder CRRC aus China zu piesacken.

„Wir sind schon stolz auf das, was wir hier machen“, sagt Thomas Ahlburg, Vorsitzender der Konzernleitung vom Bahn-Spezialisten Stadler Rail. Ahlburg steht in der zentralen Fertigungshalle des Schweizer Unternehmens. Vor ihm reihen sich wie Zigarren in einer überdimensionierten Schachtel die Aluminiumrümpfe von Zügen. Links wird gerade ein Regionalzug zusammengebaut, rechts entsteht ein Fernverkehrszug. Und vorne, am Kopf der kathedralengleichen Halle, steht der Stolz des Konzerns, der sogenannte Giruno. Der Name ist vom rätoromanischen Wort für Bussard abgeleitet. Und wie ein Greifvogel soll sich das 200 Meter lange Gefährt auf Konkurrenten wie den deutschen ICE oder den französischen TGV stürzen. Diese beherrschen den Markt für Hochgeschwindigkeitszüge in Europa bislang.

Im Frühjahr setzte der Bussard bereits ein erstes Ausrufezeichen. Mit 275 Kilometern pro Stunde schoss der 400-Tonnen-Zug durch den neuen Gotthardt-Basistunnel. Ab Ende 2019 soll der Bolide Passagiere unter den Alpen hindurch von Mailand nach Zürich befördern und wenig später nach Frankfurt weiterfahren – der wichtigsten Verkehrsdrehscheibe der deutschen Bahn. Der Schweizer Schnellzug wäre damit in die Herzkammer des deutschen Zugverkehrs angekommen.

Führerlos fahrende U-Bahnen aus der Schweiz

Mit kleineren Modellen ist Stadler Rail da sogar schon präsent. Auf einigen deutschen Strecken fahren die Regionalverkehrs-, U- und Straßenbahnen mit Stadler-Technik. Auch der Seehas, der Pendler am Bodensee zur Arbeit bringt, kommt von den Thurgauer Zug-spezialisten. Erst kürzlich bestellte der Deutsche-Bahn-Konkurrent Go-Ahead 66 nagelneue Stadlerzüge, die ab Sommer 2019 im Großraum Stuttgart eingesetzt werden. „Der deutsche Markt wird für uns immer wichtiger“, sagt Stadler-Chef Ahlburg.

Der ist bislang weitgehend beherrscht von Lokbauern wie Siemens, Alstom, Bombardier oder Voith. Aber Stadler wächst. Die Ursprünge der Firma liegen im Jahr 1942 als der Ingenieur Ernst Stadler begann, Spezialaufträge für Bahnbetreiber auszuführen. Allerdings startete das Geschäft erst in den späten 1980er-Jahren richtig durch. Damals übernahm mit dem ehemaligen Eishockey-Profi Peter Spuhler ein durchsetzungsstarker Manager das Steuer. Bis zu seinem Ausscheiden als Firmenchef Ende 2017 machte er aus dem ehemaligen 18-Mann-Betrieb ein Milliarden-Unternehmen.

Als Erfolgsgeheimnis bezeichnet Spuhler-Nachfolger Ahlburg, der selbst seit 2012 im Unternehmen ist, einen Vierklang: das Bahnland Schweiz, das der Firma die richtigen Rahmenbedingungen bereitstelle. Eine erfolgreiche Übernahme-Strategie sowie den eigenen Qualitätsanspruch. Dazu käme „das Gespür“ seines Vorgängers, der wichtige Weichenstellungen in der Branche vorweggenommen hätte.

Konkurrenz aus China holt auf

Als Folge bietet Stadler in fast allen Zugsegmenten, bis hin zur Zahnradbahn, ausgefeilte Lösungen – von der Diesellok bis zum Roboterzug. Eine voll automatisierte U-Bahn verwirklichen die Thurgauer gerade für die Metro in Glasgow. Ein Hybrid-Zug, der nicht elektrisierte Strecken mit einem Akku überwindet, ist gerade im Test. Auch ein Brennstoffzellen-Zug ist in der Entwicklung. „Als Mittelständler sind wir sehr flexibel und schnell und können sehr gut auf Kundenwünsche eingehen“, sagt Ahlburg. Anders als die Zug-Konzerne, die Großaufträge im Visier haben, hat sich Stadler auf kleinere Serien spezialisiert, „die für die großen Konzerne strategisch nicht im Fokus sind“, wie Ahlburg es ausdrückt. Was dabei am Ende hängen bleibt, ist Betriebsgeheimnis. Zum Gewinn macht das Familienunternehmen, das immer mal wieder mit einem Börsengang liebäugelt, keine Angaben. Im Futter ist man aber schon. Insgesamt stehen gerade Aufträge für mehr als zehn Milliarden Franken in den Büchern. Allein damit sei man auf Jahre ausgelastet, wie es heißt.

Fachkräfte aus Deutschland kommen nicht mehr so üppig wie früher

Allerdings wird es auch für die Schweizer immer schwieriger, Fachkräfte zu finden. Das Thema werde zusehends „anspruchsvoller“, sagt Firmenchef Ahlburg – auch weil im nahen Deutschland quasi Vollbeschäftigung herrsche und nicht mehr so viele Arbeitkräfte herüberkämen. Rund ein Drittel der etwa 1800 Beschäftigten im Bussnanger Werk sind Deutsche. Eine „dreistellige Zahl“ pendele jeden Tag von der deutschen Grenze ins Werk. Insbesondere Techniker seien weiter stark gefragt, sagt Ahlburg.

Aber auch wenn das Unternehmen seinen Fachkräftebedarf stillen kann – das Zuggeschäft wird durchaus härter. In Osteuropa graben chinesische Mitbewerber den europäischen Herstellern mit Billig-Angeboten die Aufträge ab. Und durch den geplanten Zusammenschluss der Zug-Sparten von Siemens und Alstom erwächst den Schweizern auch vor der Hautür ein Gegner, der noch breitbeiniger als bisher daherkommt. Angst machten diese Entwicklungen nicht, sagt Ahlburg. Den nötigen Respekt habe man aber schon.

Stadler beschäftigt weltweit rund 8400 Mitarbeiter, 3000 davon in der Schweiz, etwa in den Werken Bussnang und Altenrhein am Bodensee. Im benachbarten St. Margrethen entsteht derzeit ein neuer Standort. 2018 peilt man einen Umsatz von mehr als zwei Milliarden Schweizer Franken (1,8 Milliarden Euro) an. Im Vorjahr waren es allerdings 2,4 Milliarden Franken. Angaben zum Gewinn macht Stadler nicht. 400 Züge verlassen pro Jahr die Werke, allein 180 davon in der Schweiz. Deutsche: Neben Konzern-Chef Thomas Ahlburg sind mit den Verwaltungsräten Friedrich Merz (CDU) und dem Ex-Bundeswirtschaftminister Werner Müller zwei prominente Deutsche in der Stadler-Top-Etage. An manchen Standorten ist ein Drittel der Belegschaft Deutsche. (wro)

