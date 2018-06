Erst die Durchsuchung in Privaträumen von Audi-Chef Rupert Stadler, dann der Rückruf Hunderttausender Daimler-Autos und schließlich ein Milliarden-Bußgeld gegen Volkswagen wegen des Abgasskandals – wer geglaubt hatte bei diesen Ereignissen der vergangenen Woche handele es sich um so etwas wie den größten anzunehmenden Unfall für die deutsche Automobilindustrie, wird gerade eines Besseren belehrt: Es geht noch schlimmer.

Mit der Verhaftung und Abberufung Stadlers von der Audi-Spitze versinkt nahezu die ganze Branche im Strudel des Abgas-Skandals. Nichts scheint derzeit so veraltet, wie dessen Titulierung als "VW"-Abgasskandal. Immer klarer wird, dass das Tricksen und Täuschen bei nahezu allen Herstellern an der Tagesordnung war.

Hersteller wollen sich durchlavieren

Zugegeben haben den Abgas-Betrug indes einzig VW und Audi und auch nur im Teil-Markt USA, wo der Diesel mengenmäßig eine absolut untergeordnete Rolle spielt. Überall sonst in der Welt glauben sich die Hersteller unter Berufung auf rechtliche Grauzonen durchlavieren zu können.

Daimler etwa gesteht zwar ein, die Katalysatoren seiner Fahrzeuge herunterzuregeln, rechtfertigt dies aber mit dem Motorschutz. Den von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) angeordneten Rückruf will man auch umsetzen.

In der Sache erkennt man den Vorwurf der Abgasmanipulation aber nicht an und will rechtlich dagegen vorgehen. BMW wiederum – lange der Saubermann der Branche – hat sich gar in der Behauptung verstiegen, die Schummel-Software "irrtümlich" auf Tausende Autos aufgespielt zu haben. Und bei Porsche duckt man sich seit Monaten unter der Tatsache weg, dass es die Konzern-Schwester Audi war, die Motoren und Technologie lieferte. Man selbst sei daher gar nicht so genau im Bilde gewesen.

Auf Kollisionskurs mit den Behörden

Will man die Vorgänge deuten, drängt sich nur eine Lesart auf: Immer noch glaubt die Branche, den flächendeckenden Diesel-Betrug abstreiten zu können und damit durchzukommen. Dies aber ist eine Fehleinschätzung. Denn die Gangart von Politik und Behörden in der Sache wird härter. Verkehrsminister Scheuer macht – anders als sein Vorgänger – ernst.

Die Zeiten, in denen seine Behörden Briefe an die Autohersteller mit dem Zusatz "mit industriefreundlichen Grüßen" unterzeichneten, sind jedenfalls vorbei. Und in den Kraftzentren der deutschen Automobilindustrie – in München, Stuttgart und in Wolfsburg beziehungsweise Braunschweig – ermitteln Staatsanwälte. Schützenhilfe erhalten sie übrigens zusehends aus den USA.

Dass dort neben der sachlichen Aufklärung des Abgas-Skandals auch ein industriepolitisches Interesse daran besteht, die deutsche Konkurrenz von Ford und GM klein zu machen, mag man zu Recht beklagen. In der Konsequenz führt es aber dazu, dass der Druck im Kessel größer wird.

USA wollen deutsche Hersteller schwächen

Die Hitze steigt also nach oben. Damit wird es in den Konzernzentralen der Autobauer richtig ungemütlich. Deren Verteidigungsstrategie, mögliche Verfehlungen den unteren Chargen der Unternehmens-Hierarchie anzulasten, ist obsolet geworden. Dem Zetsche-Mantra, wonach bei Daimler nicht betrogen wurde, glaubt keiner mehr so recht.

Mit Rupert Stadler muss nun ein erster Konzern-Vorstandschef ins Gefängnis. Mit Sicherheit erwarten sich die Staatsanwälte durch seine Befragung auch Erkenntnisse zur Rolle diverser Vorstandskollegen bei den VW-Töchtern bis hin zu Martin Winterkorn, Stadlers Ex-Chef an der Volkswagen-Spitze. Gegen ihn haben US-Behörden bereits einen Haftbefehl erlassen. Würde er einen Fuß über den Atlantik setzen, würde er dort vermutlich lange bleiben müssen.

Paradoxerweise taugt Winterkorn, dessen Konzern den Skandal auslöste, in einem Punkt für das Führungspersonal der Branche als Vorbild. Zügig nach Bekanntwerden der Vorwürfe trat er zurück. Andere sollten es ihm gleichtun. Nur absolut unbelastet, kann dem deutschen Automobilbau der bitter notwendige Neuanfang gelingen.

