Der Spielhersteller Ravensburger bleibt auf Wachstumskurs und will mit einer neuen Konzernstruktur seine Erfolgsgeschichte fortsetzen. Wie Ravensburger in einer Telefonkonferenz mitteilte, steigerte das Unternehmen seinen Umsatz währungsbereinigt um fast fünf Prozent auf 491,5 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss stieg um 7,8 Millionen Euro auf 31,5 Millionen Euro. Dies entspricht laut Unternehmensangaben einer Umsatzrendite nach Steuern von 6,4 Prozent.

Wichtigster Umsatzbringer war das Segment Spiele, das mit einem Erlös von 418 Millionen Euro 85 Prozent zum Gesamtumsatz beitrug. Dabei wuchs sowohl das Geschäft im Inland (plus 6,7 Prozent) als auch im Ausland (plus 5 Prozent). Größter Umsatztreiber und bestverkauftes Ravensburger-Produkt in Deutschland war 2018 das Kugelbahnsystem Gravitrax. Der Bereich Kinder- und Jugendbuch trug mit 69 Millionen Euro 14 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Wesentlichen Anteil an den gestiegenen Buchumsätzen hatte die Sachbuchreihe „Guinness World Records 2019“. Der restliche Umsatz fiel mit 17 Millionen Euro auf den Bereich Freizeit und Promotion. Zu diesem Geschäftsfeld zählen der Freizeitpark Ravensburger Spieleland und das Museum Ravensburger in der oberschwäbischen Stadt. Mit 389 290 Menschen lag die Besucherzahl im Spielland leicht unter dem Vorjahreswert. Zuletzt steckte das 1883 gegründete Unternehmen vier Millionen Euro in die Generalsanierung des Spielelandes – dies war im vergangenen Geschäftsjahr der größte Einzelposten der Gesamtinvestitionen von 17 Millionen Euro.

Vermeidung von Doppelstrukturen

Künftig setzt das Unternehmen, das weltweit über 2150 Mitarbeiter beschäftigt, davon 1138 am Unternehmenssitz in Ravensburg, auf eine neue Unternehmensstruktur. Bisher ist Ravensburger in die fünf Divisionen Spieleverlag, Buchverlag, Brio (ein schwedisches Spielzeugunternehmen, das Ravensburger 2015 übernahm), Nordamerika sowie Freizeit und Promotion gegliedert. Wie Vorstand Clemens Maier sagte, sei diese Struktur historisch gewachsen und heute nicht mehr zeitgemäß. Denn die Divisionen hätten größtenteils einen eigenen Vertrieb und eine eigene Lieferkette, so dass es zu Doppelstrukturen gekommen sei.

Deshalb wolle sich das Unternehmen künftig funktional nach den fünf Produktgruppen Spiele, Puzzle, Bücher, Spielesets und Freizeit aufteilen. Für diese Produktgruppen solle es nur noch eine übergeordnete Lieferkette und einen Vertrieb pro Land für alle Kategorien geben. „Wir erhoffen uns dadurch ein effektiveres Arbeiten und weniger Komplexität“, sagte Maier. Arbeitsplätze würden im Zuge des Umbaus, der Anfang 2020 abgeschlossen werde soll, nicht abgebaut werden, so Maier. Bei der neuen Struktur handele es sich um „kein Personalabbauprogramm“. Zu Ravensburger zählen neben Brio auch die US-Marken Wonder Forge und Thinkfun sowie das Schweizer Unternehmen Carlit und Nathan (Frankreich). „Wir sind mittlerweile ein Mehrmarkenunternehmen“, sagte Maier.