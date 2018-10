von SK

Die niedrigen Zinsen werden nach Einschätzung von Sparkassenpräsident Peter Schneider angesichts der anziehenden Inflation zum immer größeren Problem für Sparer. „So eine Situation hatten wir noch nie, dass mit sicheren langfristigen Anlagen kein Inflationsausgleich mehr möglich ist“, sagte Schneider der Deutschen Presse-Agentur im Vorfeld des Weltspartags am 30. November. „Durch die aktuelle Inflationsrate gehen den Sparern in Baden-Württemberg bei dem aktuellen Zinsniveau real fast fünf Milliarden Euro pro Jahr verloren.“

Die Inflation in Deutschland war im September auf den höchsten Stand seit November 2011 gestiegen. Damit liegt sie nach den Worten Schneiders inzwischen über den Zinsen auch von langfristigen Anlagen wie etwa zehnjährigen Bundesanleihen. Bei kurzfristigen Anlagen wie Tagesgeldkonten steht der Zinssatz schon lange weit unterhalb der Inflationsrate. Real verliert das angelegte Geld damit also an Wert.

Gleichzeitig haben die Baden-Württemberger so viel Geld wie noch nie auf ihren Konten liegen. Bei den Sparkassen stiegen die Einlagen der Privatkunden zum Stichtag 30. September auf 137,4 Milliarden Euro – ein Plus von 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf den Konten bei den Volks- und Raiffeisenbanken lagerten Ende Juni 121,74 Milliarden Euro – 2,1 Prozent mehr als noch zum Jahreswechsel.

„Das ist die Folge der sehr guten wirtschaftlichen Lage“, sagt Sparkassenpräsident Schneider. Der Anstieg sei allerdings vor allem in den oberen Einkommenskategorien zu sehen. „Bei Kunden mit einem Nettoeinkommen unter 3000 Euro ist die Sparquote rückläufig.“

Grundsätzlich sei wenig Bewegung im Anlageverhalten zu sehen. Der Sparkassenpräsident beobachtet nach wie vor eine Skepsis gegenüber risikoreichen Anlagen beispielsweise am Aktienmarkt. „In Baden-Württemberg ist diese Skepsis besonders hoch“, sagt er.

Stattdessen hält man still: „Die Sparer warten auf die Zinswende“, sagt Schneider. Im Gegensatz zur US-Notenbank macht die Europäische Zentralbank (EZB) bisher keine Anstalten, die Zinsen zu erhöhen. „Die Botschaft der EZB heißt aber Sankt-Nimmerleins-Tag“, sagt Schneider. Auch Genossenschaftspräsident Roman Glaser sieht das so: „Kurz- und mittelfristig deutet sich – bei allem was man von der EZB in Frankfurt hört – leider noch kein merklicher Zinsanstieg an.“

Anlagen in den USA seien zwar eine Alternative, sagt Sparkassenpräsident Schneider, „Dabei besteht jedoch ein Wechselkursrisiko.“ Denn wenn der Kurs zwischen Dollar und Euro schwankt, werden Zinseinnahmen unter Umständen aufgefressen.

