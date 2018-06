Die Bielefelder Beratungsfirma Itelligence streckt ihre Fühler nach Süddeutschland und in die Schweiz aus und kauft die Mehrheit an der Radolfzeller IT-Schmiede Sybit. In einem ersten Schritt erwerbe Itelligence 60 Prozent an Sybit, teilten beide Unternehmen am Donnerstag mit. Über den Kaufpreis machten sie keine Angaben.

Die auf SAP-Beratung für Unternehmen spezialisierte Itelligence erwirtschaftete 2017 mit rund 7200 Mitarbeitern einen Umsatz von gut 870 Millionen Euro. Sybit peilt für das laufende Jahr Erlöse von rund 22 Millionen Euro und eine Beschäftigtenzahl von 200 an.

Sybit ist stark gewachsen

Man halte an allen Sybit-Standorten und an allen Mitarbeitern fest, sagte Itelligence-Chef Norbert Rotter. Kein Mitarbeiter werde wegen der Übernahme seinen Arbeitsplatz verlegen müssen. Im Bedarfsfall würden Home-Office-Lösungen ausgebaut. "Wir brauchen jeden einzelnen Mitarbeiter an Bord", sagte er. Für Sybit-Beschäftigte eröffne sich allerdings die Möglichkeit, stärker als bisher im Ausland zu arbeiten. Der Bielefelder Software-Riese ist in 25 Ländern weltweit präsent.

Der Impuls für die Übernahme sei von beiden Unternehmen ausgegangen, sagte Sybit-Geschäftsführer Thomas Regele. Sybit sei in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Die Expansion zu stemmen, sei für das Unternehmen allein immer schwieriger geworden, sagte er. Daher habe man seit längerem nach einem starken Partner gesucht und diesen in Itelligence gefunden.

Schweizer Kunden im Fokus

Zunächst bleibe Sybit eine eigenständige GmbH, hieß es. In spätestens fünf Jahren sollen aber alle Aktien an Itelligence übertragen und das Unternehmen eine 100-Prozent-Tochter der Bielefelder werden. Das Sybit-Management behalte seine Eigenständigkeit bei. Entscheidungen fielen "einvernehmlich und partnerschaftlich", sagte Rotter.

Durch die Übernahme verspricht sich das Bielefelder SAP-Beratungshaus unter anderem mehr Kunden in Süddeutschland und der Schweiz, wo Sybit besonders stark vertreten ist. Außerdem ergänzen sich die Geschäftsfelder. Während Itelligence SAP-Software an die Bedürfnisse seiner Firmenkunden anpasst, hat Sybit auch den Endverbraucher im Blick. So entwickelt das Unternehmen Internet-Shops für mittelständische Kunden und bringt deren Vertriebs- und Service-Plattformen auf Vordermann. Außer in Radolfzell, wo gut 130 Beschäftigte arbeiten, hat Sybit, das in den vergangenen Jahren jährlich zwischen 15 und 20 Prozent gewachsen ist, noch Standorte in Offenbach und Hannover.

