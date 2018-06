Sind die Säulen Blitzer? Die Stelen sind keine Blitz-Säulen, sondern technisch vergleichbar mit den Kontrollbrücken, die schon seit Jahren Autobahnen überspannen. In den Säulen sind mehrere Kameras sowie Sensoren installiert, die Autos, für die die Maut derzeit noch nicht gilt, von mautpflichtigen Fahrzeugen wie Lkw unterscheiden. Die Geschwindigkeit oder deren Überschreitung messen die Anlagen daher nicht.

Zu was dienen die Säulen? In Deutschland sind bislang ausschließlich LKW ab 7,5 Tonnen, die Autobahnen benutzen, mautpflichtig. Ab Anfang Juli ändert sich das. Konkret wird der Lkw-Streckenzoll ab kommender Woche nicht mehr nur auf den rund 13.000 Kilometer umfassenden deutschen Schnellstraßen erhoben, sondern er wird auch auf allen deutschen Bundesstraßen fällig – also auf einer zusätzlichen Strecke von rund 40.000 Kilometern.



Wie funktioniert die Säule? Kameras fotografieren ausnahmslos alle vorbeifahrenden Fahrzeuge. Wenn es sich um Pkw handelt, erkennen die Systeme das und löschen die Bilder sofort wieder. "Bilder und Daten von nicht mautpflichtigen Fahrzeugen verlassen die Säule nicht", sagt Antja Schätzel vom Maut-Betreiber Toll-Collect. Erst wenn die Sensoren einen Lkw erkennen und der Verdacht besteht, dass keine Maut entrichtet wurde, werden die Daten von Toll-Collect zentral gegengecheckt.



Wie funktioniert die Mauterfassung generell? Deutschland hat sich für ein System entschieden, das die Maut auf Grundlage von Satelliten- (GPS) und Mobilfunkdaten ermittelt. Diese kommunizieren mit in den Lkw installierten Boxen, sogenannte On-Board-Units. So wird die Mauthöhe anhand der gefahrenen Kilometer ermittelt. Die blauen Säulen braucht man im Mauterfassungssystem nur als Kontrolle, um etwaige Mautpreller herauszufiltern. "Ihre Funktion ist die eines Schaffners, der kontrolliert, ob eine Fahrkarte gelöst wurde", sagt Schätzel.



Insgesamt sollen in Deutschland 600 Kontroll-Säulen aufgestellt werden, 55 davon in Baden-Württemberg. Nach Toll-Collect-Angaben stehen die Anlagen an besonders stark vom Güterverkehr frequentierten Stellen und Knotenpunkten.