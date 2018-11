Es geht um Detektive, den Blick ins Schlafzimmer und um millionenschweren Betrug. Die Schweizer streiten über eine brisante Gesetzesänderung. Danach dürfen private Ermittler im Auftrag der Sozialversicherungen bestimmte Leistungsbezieher ausspionieren. Das Parlament votierte bereits mit der Mehrheit der bürgerlichen Parteien dafür. Doch die Empörung über das sogenannte Schnüffelgesetz schwoll bei vielen Bürgern so stark an, dass sie ein Referendum erzwangen. Am Sonntag nun stimmen die Eidgenossen an der Urne darüber ab, ob sie Observationen mit versteckter Kamera akzeptieren – oder nicht.

Invalidenversicherung besonders anfällig

Die Regierung und bürgerliche Politiker wollen mit den neuen Regeln missbräuchlichen Bezug von Sozialleistungen stoppen. Als besonders anfällig für Betrug erweisen sich die Unfall- und die Invalidenversicherung. So sorgt in diesen Tagen der Fall eines 47-jährigen Mannes in helvetischen Medien für Schlagzeilen. Dieser erfreute sich einer robusten Gesundheit, schwitzte im Fitnesscenter und arbeitete als Türsteher. Gleichzeitig kassierte er über Jahre Sozialleistungen in der stolzen Höhe von mehr als 400 000 Schweizer Franken, etwa aus der Invalidenkasse.

Innerhalb klarer Grenzen

„In den allermeisten Fällen kann mit Gesprächen und anhand von Unterlagen, etwa Arztberichten, abgeklärt werden, ob jemand Anspruch auf Leistungen hat“, erklärt der zuständige Innenminister Alain Berset. „Es gibt aber vereinzelt Fälle, in denen das nicht geht.“ Dann dürfen die Versicherungen die Detektive einschalten, um Sozialbetrüger zu ertappen. Der Einsatz der Sozialdetektive gegen die schwarzen Schafe erfolgt innerhalb klarer Grenzen, verspricht Berset. Es müssen konkrete Anhaltspunkte vorliegen, das Ausspähen darf nicht länger als ein Jahr dauern und der Betroffene muss später informiert werden. Dann kann der Observierte vor Gericht ziehen. Erlaubt sind Bild- und Tonaufnahmen. Nach dem grünen Licht durch ein Gericht können Detektive auch Ortungsgeräte wie GPS-Tracker beispielsweise am Auto eines Verdächtigen installieren.

Nur an frei zugänglichen Stellen

Aufnahmen dürfen nur gemacht werden, wenn sich die beobachtete Person an frei zugänglichen Stellen befindet, etwa in einem Laden oder auf einer Straße. Sozialdetektive sind aber auch befugt, auf den Auslöser zu drücken, wenn sich die Person an einem Ort befindet – etwa einem Balkon -, der von einer frei zugänglichen Stelle aus einsehbar ist. Das Innere einer Wohnung oder Wohnhauses wie das Schlafzimmer, so versichert Innenminister Berset, dürfen die Detektive nicht überwachen.

Gesetzes-Gegner sind misstrauisch

Doch die Gesetzes-Gegner trauen den Beteuerungen nicht. Denn viele Wohnungen sind vom Bürgersteig aus frei einsehbar, auch die Räume mit den Betten. „Jeder kann überwacht werden, auch in unseren eigenen vier Wänden“, warnen die Nein-Sager, die ein Referendumskomitee gegründet haben. „Versicherungen können Überwachungen nach Gutdünken einleiten, ohne dass sie dabei kontrolliert werden.“ Als treibende Kräfte in dem Komitee profilierten sich Privatpersonen: die Schriftstellerin Sibylle Berg, der Anwalt Philip Stolkin, der Kommunikationsberater Daniel Graf und der Student Dimitri Rougy. Auch die Grünen und die Sozialdemokraten (SP) wollen den „Überwachungsstaat“ verhindern. Die SP-Abgeordnete Prisca Birrer-Heimo ist sich sicher: „Die Versicherten, also wir alle, werden schlechter gestellt als Kriminelle und sogar Terroristen.“

