Christian Atz war früher Leistungssportler. Von seiner damaligen Trainerin kam der Tipp, Jura zu studieren. „Es hat Spaß gemacht“, sagt der 34-Jährige aus Lahr rückblickend. Das erste Staatsexamen hat er in der Tasche. Das zweite nicht. Kein Problem. Denn der junge Mann, der auch schon bei der Fernsehsendung „Höhle der Löwen“ mit von der Partie gewesen ist, hatte ein Ziel: Unternehmer zu werden. Er wollte ein Start-up gründen und tat es auch: Im März 2015 rief er das Unternehmen "Heimatgummi" ins Leben. Dieses vermarktet das Massenprodukt Kondom.

Jürgen Hübner ist Partner beim Projekt "Heimatgummi". Der 75-Jährige war früher als Designer und Messebauer tätig. | Bild: Südkurier

Das Besondere dabei: Atz und sein Partner Jürgen Hübner wollten sich von Beginn an mit einem besonderen Produkt aus der Menge der Hersteller herausheben. Und so setzten sie auf individualisierte Verpackungen, die von Künstlern gestaltet werden. Auf den Namen "Heimatgummi" sei man über den Vater eines Freundes gekommen, erzählt Atz. „In Google gab es dazu keine Suchergebnisse.“ Hinzu kam die Idee, eine Kondommarke im Schwarzwald aufzubauen. Der Begriff Heimat ist auch wichtig, weil bei der Gestaltung der Packungen regionale Künstler zum Zuge kommen. Aktuell gibt es zwei Serien – eine, die eben den Schwarzwald zum Thema hat. Die zweite befasst sich mit Rheinhessen. Aus letzterer Region stammt der inzwischen 75 Jahre alte Hübner, der früher als Designer und Messebauer tätig war.

Künstler aus Offenburg

Für die Schwarzwald-Serie wurde der Künstler Stefan Strumbel aus Offenburg engagiert. In seinen Graffitis und Pop-Art-Werken macht er seine Verwurzelung im Schwarzwald immer wieder zum Thema, etwa in Form von überdimensionalen Tannenzapfen oder pinkfarbener Kuckucksuhren. Für Strumbel soll Heimat bunt sein. So sind auch die Kondom-Verpackungen.

Von Ritex produziert

Und wer kauft nun die mit Schwarzwaldmotiven verpackten Verhütungsmittel für den Mann, die selbst von Ritex mit Sitz in Bielefeld produziert werden? Zuerst dachte Atz daran, dass sich junge Erwachsene für die Kondome entscheiden, die den Schwarzwald besuchen. „Da haben wir uns getäuscht. Sie werden eher von Frauen gekauft. Die sind oft 50 Jahre und älter“, sagt der 34-Jährige, der es spannend findet, Kondomen „ein neues Gesicht“ zu geben. Verkauft werden die Verhütungsmittel in Geschäften, die Design- oder Tourismusartikel anbieten. Es gebe neun Wiederverkäufer.

So sieht eine einzelne, von einem regionalen Künstler gestaltete Kondom-Verpackung aus. | Bild: Heimatgummi

Von den Einnahmen aus dem Start-up konnte Atz allerdings nicht leben. Deshalb ist das inzwischen auch nicht mehr seine Hauptbeschäftigung. Die Kapitalgesellschaft wird gerade liquidiert, das Projekt innerhalb einer existierenden Gesellschaft aber von ihm fortgeführt.

Auch in der Show "Höhle des Löwen"

Christian Atz ist ein besonderer Gründer. Denn er hat nicht nur Heimatgummi an den Start gebracht, sondern auch Mobile Garden – zusammen mit seiner Lebenspartnerin, der japanischen Designerin Akiko Takahashi. Beide haben in Anlehnung an die hängenden Gärten, die in Japan unter dem Namen Tsurishinobu bekannt sind, einen kleinen, tragbaren Blumentopf entworfen. Dieser ist in verschiedenen Farben erhältlich – einmal als fertiger Plastiktopf und einmal als Plastiktopf, den man selber zusammen bauen muss. Das geht mit wenigen Handgriffen. Mit diesem Start-up schaffte es das junge Unternehmen auch in die Fernsehshow „Höhle der Löwen“. Das war im Jahr 2015. „Das brachte uns sehr viel Publizität ein“, sagt Atz. Mit Jurymitglied Jochen Schweizer als möglichen Investor klappte es damals nur vor der Kamera. Er wollte mit einem Darlehen von 20 000 Euro eine Anschubfinanzierung leisten. „In den anschließenden Gesprächen, die nicht mehr mit Herrn Schweizer, sondern seinen Mitarbeitern stattfanden, wuchs der Entschluss auf beiden Seiten, von einer Zusammenarbeit abzusehen. Zu unterschiedlich waren die Auffassungen in manchen Punkten“, sagt Atz. Mit dieser Geschäftsidee verdient der 34-Jährige aber inzwischen Geld. Der faltbare Blumentopf sei etwa bei Unternehmen als Werbegeschenk begehrt.