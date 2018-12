von Claus Haffert, dpa

„Im Westen – sagen die Deutschen – da riecht es nach Ruß und Geld, nach Hütte und Kohlenstaub, nach den Abgasen der Kokereien, den Dämpfen der Chemie – und es riecht nach Macht.“ Als der spätere Literatur-Nobelpreisträger Heinrich Böll dies 1957 zu einer Fotoreportage über das Revier schrieb, kochte der Pott auf Höchsttemperaturen.

Fast eine halbe Million Menschen arbeiteten im Ruhrbergbau – so viele wie nie zuvor und nie wieder danach. Das Ruhrgebiet lieferte die Energie und den Stahl für das deutsche Wirtschaftswunder.

Für immer Schicht im Schacht

60 Jahre später dürfte kaum noch jemand die Städtelandschaft zwischen Duisburg und Dortmund mit Macht und Geld in Verbindung bringen. Der Himmel über der Ruhr ist längst wieder blau – und nicht rußig. Am Ende dieses Jahres ist auf der letzten von einst rund 150 Zechen im Revier für immer Schicht im Schacht.

Schwül und eng: Kumpel unter Tage im Bergwerk Prosper-Haniel. | Bild: Oliver Berg/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am 21. Dezember zur Zeche Prosper-Haniel nach Bottrop kommen, wenn dort symbolisch der letzte Förderwagen mit Kohle ans Tageslicht kommt.

Es wird ein historischer Moment, denn nach mehr als 150 Jahren industrieller Steinkohleförderung verschwindet eine Traditionsbranche aus Deutschland. Ein Schicksal, das die Braunkohle, um deren Zukunft gerade erbittert gerungen wird, noch vor sich hat.

Erfolgreiche Zeit der 1950er-Jahre

Geprägt wird die Erinnerung an die Kohle von ihrer großen Zeit in der jungen Bundesrepublik. „Man kann sagen, dass unser Bild vom Bergbau vor allem durch die erfolgreiche Zeit der 1950er-Jahre bestimmt ist. Damals erhielt er das positive, teilweise heroische Image, das ihm bis heute zu eigen ist“, sagt Heinrich Theodor Grütter.

Er leitet das Ruhrmuseum auf der zum Weltkulturerbe aufgestiegenen Zeche Zollverein in Essen. Grütter steht auf dem Dach der ehemaligen Kohlenwäsche und zeigt mit weit ausholender Geste über das riesige Gelände der Zeche, die einst als leistungsfähigstes Bergwerk der Welt galt.

Auf Kohle gebaut: Kleingärtner Ende der 1950er im Ruhrgebiet. | Bild: Fritz Fischer/dpa

„Der Kohlehunger war immens, Arbeitskräfte wurden gesucht, Bergleute verdienten Spitzenlöhne wie heute bei VW oder Daimler“, beschreibt Grütter die Zeit, als Kohle noch schwarzes Gold war. Bis zu 8000 Menschen arbeiteten einmal auf Zollverein.

1260 Meter tief in die Erde

Die Zahl der heute noch aktiven Bergleute ist auf eine überschaubare Gruppe geschrumpft. Auf Prosper-Haniel und der zweiten zum Jahresende schließenden Zeche in Ibbenbüren im Münsterland arbeiten noch rund 3500 Bergleute.

Andreas Stieglan ist einer von ihnen. Wer zu seinem Arbeitsplatz will, muss mit dem Förderkorb 1260 Meter tief in die Erde fahren. Zwölf Meter pro Sekunde rauscht der Korb den Schacht hinunter.

Bergmann Andreas Stieglan arbeitet auf der Zeche Prosper-Haniel n 1260 Meter Tiefe an einem kohleführenden Flöz unter Tage. | Bild: Oliver Berg/dpa

Von einem unterirdischen Bahnhof geht es mit der Dieselkatze, einer Hängebahn, Kilometer weit in den Berg. Es riecht nach feuchter Erde und Ruß. Viele Arbeiter sieht man nicht mehr. Die Fahrt endet an einem riesigen Hobel, der die Kohle aus dem Gestein fräst.

Lärm, Staub, Hitze

Stieglan hat an dem Ungetüm jahrelang als Aufsichtshauer gearbeitet. Er war für die Abläufe in seiner Schicht verantwortlich. Der Hobel steht schon seit dem Sommer still. Die Kohlemenge, für die der Bergbau noch Subventionen erhält, war gefördert.

Rund 1,8 Millionen Tonnen haben die Bergleute auf Prosper-Haniel in diesem Jahr noch abgebaut, in den 1950er-Jahren waren es im gesamten Ruhrgebiet mehr als 100 Mal so viel. Für den sinkenden Verbrauch der Kohlemeiler und Stahlwerke in Deutschland hat die heimische Steinkohle schon seit Längerem kaum noch Bedeutung. Im Vorjahr stammten rund 90 Prozent der verfeuerten Steinkohle aus dem Ausland, etwa aus Kolumbien.

Vesper in tausend Meter Tiefe: Ende 2018 schließt das letzte Bergwerk. | Bild: Oliver Berg/dpa

Stieglans Gesicht ist von Kohlestaub verschmiert. Die Arbeitsjacke hat der 47-Jährige wegen der Hitze längst ausgezogen. Seine Knie stecken in orangefarbenen Kunststoff-Schalen. Aufrecht stehen kann er im Streb nicht, vieles muss im Knien gemacht werden – bei Lärm, Staub, Temperaturen an die 30 Grad und extrem hoher Luftfeuchtigkeit.

„Das Hemd klebt eigentlich immer am Körper“, beschreibt Stieglan die Arbeitsbedingungen. „Der ständige Zug ist das Unangenehmste.“ Groß beklagen will sich Stieglan aber nicht. Jammern gilt in der wortkargen Männergesellschaft unter Tage nicht.

1958 beginnt der Niedergang der Kohle

Kohleabbau war bis zum Schluss auch Handarbeit – vor allem da, wo die großen Maschinen nicht hinkommen. „An schwierigen Stellen muss man den Bohrhammer nehmen – 20 Kilo schwer“, erzählt Stieglan, als er später in Jeans und T-Shirt im Kauengebäude sitzt. Kaue nennen die Bergleute ihre Umkleideräume – auch so ein Wort, das zusammen mit der Kohle verschwinden dürfte.

Die Schaufel gehörte ebenfalls bis zum Schluss zum Alltag. Das geht auf die Knochen. Trotzdem war es für ihn der Wunscharbeitsplatz. „Bergmann war das, was ich werden wollte. Dabei ist es immer geblieben.“ Jetzt trägt er die Kohle mit zu Grabe.

Riesige Kohlehalde in Essen 1958. Damals begann das Zechensterben. | Bild: Otto Noecker/dpa

Begonnen hatte der Niedergang der Kohle schon 1958, als Millionen Tonnen Kohle und Koks unverkäuflich auf den Halden lagen. Das Öl lief der Kohle beim Heizen von Häusern und Wohnungen mehr und mehr den Rang ab.

Später kam die deutlich billigere Importkohle aus Australien oder Kanada. In immer kürzeren Abständen wurden im Revier Zechen stillgelegt. Großdemonstrationen von Bergleuten mit schwarzen Fahnen schreckten die Republik auf.

200 Milliarden Euro Subventionen

Auf Druck der Politik und der Bergarbeitergewerkschaft schlossen sich die Bergwerksbesitzer schließlich am 27. November 1968 zur Ruhrkohle AG zusammen. Die Fusion der damals noch fördernden 52 Schachtanlagen gilt als erster wichtiger Schritt des geordneten Rückzugs des deutschen Steinkohlebergbaus.

Ein Ausstieg, der schließlich 50 Jahre dauerte und viele Subventionsmilliarden kostete. Inzwischen dürften laut dem Essener RWI rund 200 Milliarden Euro an Subventionen geflossen sein.

Die Arbeitskleidung von Bergleuten hängt auf der Zeche Prosper Haniel unter der Decke. | Bild: Oliver Berg/dpa

Auch wenn der Bergbau bald endgültig Geschichte ist, er bleibt dem Ruhrgebiet erhalten. Nicht nur wegen der vielen liebevoll restaurierten Bergarbeitersiedlungen und der zu Museen und Veranstaltungshallen gewordenen Zechengebäude.

Große Halden sind jetzt Freizeitziele

Die Bergleute haben die Landschaft umgewälzt. Davon zeugen die großen Halden, auf denen lagert, was mit der Kohle aus der Erde geholt wurde. Als begrünte Hügel sind sie jetzt Freizeitziele. Große Teile des Ruhrgebiets haben sich durch den Kohleabbau abgesenkt, in extremen Fällen bis zu 25 Meter und mehr.

Damit sich in den Senken kein Wasser sammelt und das Revier zu einer Seenplatte wird, müssen die Wasserströme auf Dauer mit Hunderten Pumpen reguliert werden. „Ewigkeitslasten“ heißen diese und andere Aufgaben, die auch bleiben, wenn die letzte Zeche geschlossen ist.

Pro Jahr sind dafür geschätzt 220 Millionen Euro nötig, die der Bergbau über eine Stiftung selbst aufbringen muss. Die Branche werde zudem noch lange „ein wesentlicher Aspekt der Identität“ des Reviers bleiben, sagt Hans-Christoph Seidel vom Haus der Geschichte des Ruhrgebiets in Bochum.

Schwarzer Brennstoff Kohle ist aus abgestorbenen Pflanzenresten entstanden, die vor Millionen von Jahren im Sumpf versanken. Sie wandelten sich im Laufe der Zeit unter Luftabschluss und hohem Druck zunächst in Torf und dann in festes Sedimentgestein um. Grundlage für die schwarze und harte Steinkohle waren Urwälder, die wohl vor etwa 350 bis 250 Millionen Jahren wuchsen. Sie hat einen wesentlich höheren Heizwert als die nicht so verdichtete Braunkohle, die sich in Deutschland vor etwa 65 bis 2 Millionen Jahren bildete. Der Einsatz von Kohle als Energieträger in der Stromproduktion ist in Deutschland wegen der Energiewende zurückgegangen. Zuletzt betrug er deutlich unter 40 Prozent. Erneuerbare Energien sind heute wichtiger. (dpa)

Schicht im Schacht Ende des Jahres schließen die beiden letzten Steinkohlezechen in Deutschland. Stationen aus der Geschichte der Traditionsbranche:

16. Jhd Hier beginnt der Stollenbergbau im Ruhrgebiet. Die Stollen werden an der Ruhr waagerecht in den Berg getrieben, um Kohle zu gewinnen.

1834 Franz Haniel gelingt auf der Zeche Franz in Essen der Bau eines Tiefschachts. Das Ruhrgebiet wird zur Herzkammer Deutschlands.

1889 90 000 Bergarbeiter an der Ruhr streiken für höhere Löhne, den Achtstundentag und besseren Arbeitsschutz. Es ist der größte Streik in Deutschland im 19. Jahrhundert.

1946 Beim schwersten Unglück in der deutschen Bergbaugeschichte sterben auf der Schachtanlage Grimberg 3/4 in Bergkamen-Weddinghofen bei Dortmund 408 Männer. Ein Funke hatte ein Luft-Methangas-Gemisch entzündet und eine Kohlenstaubexplosion ausgelöst.

1951 Die Beneluxstaaten, Frankreich, Italien und Deutschland unterzeichnen den Vertrag über die Montanunion. Kohle und Stahl werden damit zur Keimzelle der europäischen Einigung.

1959 Die Kohlekrise beginnt. Die Zeche Friedrich Thyssen 4/8 in Duisburg wird als erste Großschachtanlage stillgelegt.

1968 Um einen geordnete Rückzug des Bergbaus organisieren zu können, schließen sich die Zechengesellschaften zur Ruhrkohle AG (RAG) zusammen. Über den Kohlepfennig zahlen ab 1975 alle Deutschen den Strukturwandel mit.

2007 Der Bund, die Kohleländer Nordrhein-Westfalen und Saarland, die RAG und die Gewerkschaft verständigen sich auf die Einstellung des Steinkohlebergbaus Ende 2018.

2012 An der Saar wird die letzte Zeche geschlossen.