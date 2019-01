Der Wohnwagenbauer Hymer aus Bad Waldsee hat ein Reihe von Führungskräften des Unternehmens in den USA gefeuert. Mehrere Manager des Unternehmens seien „suspendiert“ worden, teilte Hymer am Montag mit. Für Nachfragen war eine Hymer-Sprecherin nicht erreichbar. Der Rauswurf der Top-Leute steht offenbar im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Verantwortliche der nordamerikanischen Hymer-Firmen Roadtrek und American Fastback, die mittelgroße Caravans und Busse sowie Spezialdächer herstellen.

Nach Informationen des US-Branchenportals RV Daily Report soll es sich bei den freigestellten Hymer-Mitarbeitern um Teile der Roadtrek-Führungsriege handeln. Mindestens einer der Beschuldigten soll von Ermittlern vom Firmengelände eskortiert worden sein.

Gefälschte Rechnungen

Angeblich sollen bis zu 1700 Rechnungen für Fahrzeuge ausgestellt worden sein, die von Roadtrek niemals produziert wurden. Das Geld für die Reisemobile soll nach Angaben von RV Daily Report auf Bank-Konten geflossen sein, die Top-Managern von Hymer in Nordamerika oder deren Familienmitgliedern zugeordnet werden konnten. Informierten Kreisen zufolge könnten sich die Betrügereien auf eine Summe von bis zu 100 Millionen Dollar (88 Millionen Euro) summieren.

Ziel der Betrügereien könnte auch gewesen sein, das Nordamerika-Geshäft von Hymer durch getürkte Verkaufszahlen aufzuhübschen, um es für einen Verkauf attraktiver zu machen.

In die Untersuchungen seien auch „externe Prüfer“ mit einbezogen worden, hieß es. In einer Mitteilung räumte die Hymer-Gruppe aus Bad Waldsee „Unregelmäßigkeiten im Berichtswesen“ einer US-Tochter ein und verwies auf die firmeneigene „Null-Toleranz-Politik“. Offenbar ist auch eine interne Eingreiftruppe gebildet worden, um die Vorgänge aufzuarbeiten.

Was wird aus der Hymer-Übernahme?

Der Vorgang könnte den Verkauf des schwäbischen Familienunternehmens an den US-Konkurrenten Thor gefährden. Vergangenen Herbst hatten die Erben des Firmengründers Erwin Hymerbekannt gegeben, die Hymer-Gruppe an das Caravan-Schwergewicht Thor aus den USA zu veräußern, unter anderem um das Firmenwachstum besser finanzieren zu können. Thor war bereit, für den schwäbischen Caravan-Bauer mehr als zwei Milliarden Euro zu bezahlen, rund 200 Millionen Euro davon in Aktien.

Zumindest der Verkauf von Hymer als Ganzes ist offenbar stark gefährdet. „Aufgrund der laufenden Untersuchungen verhandeln Thor Industries und die Gesellschafter der Erwin Hymer Group über den Abschluss des Kaufs der Erwin Hymer Group ohne das Nordamerika-Geschäft“, teilte das Unternehmen jetzt mit.