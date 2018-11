Die Deutsche Messe AG fährt die Computershow Cebit herunter. Computerfans wird diese Nachricht so vorkommen, als ob man ihrem geliebten Gerät den Stromstecker zieht. Denn die Cebit war einfach Kult. Urgesteine der IT-Branche erinnern sich noch heute mit leuchtenden Augen an die Hochphase in den 90er-Jahren, als der damalige Microsoft-Chef Bill Gates auf dem Messegelände in Hannover das Betriebssystem Windows 95 vorstellte.

Doch diese Zeiten sind längst vorbei. In diesem Jahr kamen gerade einmal 120 000 Computerfreaks in die niedersächsischen Landeshauptstadt – und das, obwohl die Messe mit einem neuen Konzept und Auftritten von Musikstars wie Jan Delay lockte. Andere Ausstellungen wie der Mobile World Congress in Barcelona haben der Cebit mittlerweile den Rang abgelaufen. Zum Glück verschwindet die Cebit nicht ganz. Sie soll in der Hannover Messe, die einen industriellen Schwerpunkt hat, aufgehen. Doch für Computer-Nostalgiker ist das nur ein schwacher Trost.

