In der Politik sind Frauen auf dem Vormarsch. Das hat nicht zuletzt der Sieg von Annegret Kramp-Karrenbauer über Friedrich Merz im Ringen um den CDU-Vorsitz gezeigt. Im Vergleich dazu ist die Wirtschaft noch rückständig: Kein einziges Dax-Unternehmen wird von einer Frau geführt. Auch die Spitzenämter im Bankensektor werden meist an Männer vergeben. Eine der wenigen Frauen, die derzeit die Männerherrschaft aufbricht, ist Claudia Buch. Die 52-Jährige ist Vize-Präsidenten der Deutschen Bundesbank und dort im Vorstand für die Bereiche Finanzstabilität, Revision und Statistik zuständig.

Bis 2011 war in dem Gremium der Notenbank überhaupt keine Frau vertreten. Erst Sabine Lautenschläger-Peiter, die Vorgängerin von Claudia Buch, leitete den Paradigmenwechsel vor acht Jahren ein. Auch beim Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, den so genannten fünf Wirtschaftsweisen, hatte Claudia Buch von 2012 bis 2014 eine Vorreiterrolle inne. Als Nachfolgerin von Beatrice Weder di Mauro war sie erst die zweite Frau, die seit der Gründung 1963 dem Gremium angehörte. Und so landete Buch in einem Ranking der "Bild-Zeitung" der wichtigsten Deutschen um die 50 auf Platz 1 – noch vor Schauspielerin Maria Furtwängler, dem Grünen-Politiker Cem Özdemir und Fußball-Trainer Jürgen Klopp.

Gegen unrealistische Frauenquoten

Doch eine Ideologin der Gleichberechtigung ist Claudia Buch nicht gerade – sie denkt eher pragmatisch. „Wir fördern bei der Bundesbank die Gleichstellung von Frauen, und arbeiten daran, den Anteil von Frauen in Führungspositionen auszubauen", sagt sie nüchtern im Gespräch mit dem SÜDKURIER und weist darauf hin, dass man sich bei der Frauenförderung realistische Ziele setzen müsse. "Wir müssen vom Status quo ausgehen und diesen verbessern“, sagt sie und fügt hinzu, dass der Wandel Zeit brauche. „Ich kann Frauen nur ermutigen, die Chancen, die sich ihnen im Berufsleben bieten, zu nutzen“, so Buch weiter.

Dieser sachliche Ansatz ist typisch für die in Paderborn geborene Volkswirtin. Buch ist niemand, der sich zu weit aus dem Fenster lehnt. Fragen zur Commerzbank und zur Deutschen Bank, beide seit Jahren im Krisenmodus, blockt Buch bei einem Vortrag an der Universität Konstanz ab. Auch Details aus ihrem Privatleben hält sie aus der Öffentlichkeit fern. So richtig leuchten ihre Augen erst als sie auf ihr Leib-und-Magen-Thema zu sprechen kommt – die Finanzstabilität. „Finanzkrisen haben dauerhafte Auswirkungen auf die Realwirtschaft – zum Beispiel auf das Wirtschaftswachstum, die Arbeitslosigkeit und die Staatsverschuldung“, sagt sie. So richtig über den Berg sei die deutsche Volkswirtschaft immer noch nicht, sagt Buch.

Es lauern neue Gefahren

„Vieles ist nach der Finanzkrise richtig gemacht worden. So haben die Banken mehr Eigenkapital aufgebaut. Dies stärkt die Widerstandsfähigkeit gegenüber Risiken. Aber in der langen Phase hohen Wachstums und niedriger Zinsen ist das deutsche Finanzsystem verwundbarer geworden", erklärt sie. "Kreditrisiken könnten unterschätzt werden, Vermögenswerte und Sicherheiten überbewertet sein, und es bestehen Zinsrisiken", erläutert Buch. Kritik an der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank überlässt sie lieber dem Bundesbank-Präsidenten Jens Weidmann. Buch nimmt bei der Beurteilung der Zinslandschaft eher eine Mittelposition ein. „Wenn die Zinsen wie aktuell erwartet langsam steigen, wäre dies für die Finanzstabilität förderlich. Kritisch wird es, wenn die Zinsen abrupt steigen oder wenn die Zinsen sehr lange niedrig bleiben“, so Buch.

Grundsätzlich sei sie eine überzeugte Befürworterin des Euro, betont Buch. „Der Euro funktioniert – anders als von Kritikern behauptet – auch, wenn es Unterschiede in den Pro-Kopf-Einkommen der Mitgliedsstaaten gibt“, sagt sie über die europäische Gemeinschaftswährung, die vor 20 Jahren eingeführt wurde. Die Relevanz der Bundesbank habe durch die Euro-Einführung nicht gelitten sagt sie. Schließlich habe die Bundesbank auch in den Gremien der EZB eine starke Stimme.

Welcher Karriereschritt kommt als nächster?

In der Karriere von Buch, die Wirtschaftswissenschaften in Bonn und Wisconsin studierte, ging alles recht schnell. Nach der Promotion und Habilitation an der Universität Kiel wurde sie rasch Professorin in Tübingen und außerdem Direktorin des dortigen Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung. Später wechselte sie als Leiterin des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung nach Halle. Zumindest ein Karriereschritt ist der Finanzmarktexpertin noch zuzutrauen. Mehrfach wurde sie bereits für höhere Ämter gehandelt. Doch Buch gibt sich bescheiden. „Mein Aufgabengebiet als Vizepräsidentin der Bundesbank ist unglaublich spannend", sagt sie. Ihr Leben halte sich nicht an die Empfehlungen von Karriereberater, hatte sie bereits nach ihrem Wechsel zur Bundesbank gesagt.