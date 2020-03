Konstanz vor 14 Stunden

SÜDKURIER weiter für Sie da trotz Kurzarbeit

Die Auswirkungen der Corona-Krise haben in wenigen Wochen alle Bereiche des Alltaglebens erreicht und nachhaltig verändert. Auch das SÜDKURIER Medienhaus und alle anderen Verlage in Deutschland sind davon nicht ausgenommen. Aber auch in der Krise sind wir ein zuverlässiger Partner, hohe Qualität und Zuverlässigkeit haben höchste Priorität.