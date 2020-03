Wirtschaft vor 42 Minuten

#SKnahdran: Wie ein Friseur aus Konstanz mit der Corona-Krise ringt – wir begleiten Friseurmeister Stefan Wallenstein von der Schließung bis zur Wiedereröffnung

Aktionäre, Arbeitnehmer und Familien: Sie alle leiden unter der Corona-Krise. Doch kaum eine Gruppe ist so stark betroffen wie die der Kleinselbstständigen. Warum dies so ist, veranschaulichen wir an der Geschichte des Konstanzer Friseurmeisters Stefan Wallenstein. Dieser Artikel wird fortlaufend mit neuen Einträgen, Bildern und Videos aktualisiert.