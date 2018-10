Es ist die Kardinalsfrage beim Einsatz zukünftiger Roboter-Autos: Wie soll sich ein Computer am Steuer entscheiden, wenn ein Unfall mit tödlicher Folge für Menschen unausweichlich ist? Soll er eher den Tod eines Rentners in Kauf nehmen oder den eines Kindes? Sollte das Geschlecht einen Unterschied machen? Sollte ein riskantes Überholmanöver, das das Leben der Insassen gefährdet, ausgeführt werden, um einer Gruppe Fußgänger auszuweichen? Und: Wäre die Entscheidung der Maschine ethisch begründbar?

Auf welcher Grundlage entscheidet der Roboter über Leben und Tod?

Es sind Fragen wie diese, die neben den technischen Herausforderungen die wohl größte Hürde für den Durchbruch autonom fahrender Fahrzeuge darstellen. Eine breit angelegte Studie hat nun versucht herauszufinden, ob es einen gesellschaftlichen Konsens darüber gibt, wie Computer in solchen Dilemma-Situationen entscheiden sollen. Für ihre Studie, die jüngst im Fachmagazin „Nature“ veröffentlicht wurde, ließen die Autoren ihre Probanden eine Art Online-Spiel spielen, in dem sie immer mit zwei tödlich verlaufenden Entscheidungen konfrontiert wurden. Die spannende Frage war nun: Wen ließen die Testpersonen sterben und wen verschonten sie? Insgesamt gingen Daten von 40 Millionen Entscheidungssituationen in die Studie ein.

Das Ergebnis überrascht allerdings nicht wirklich. Die Autoren stellten fest, dass eine klare Rangfolge von Eigenschaften zu erkennen ist. Diese sind es offenbar, die bestimmen, ob Teilnehmer das Leben einer Person schützen oder nicht. So verschonten sie häufiger junge Menschen als Senioren. Gruppen wurden zudem häufiger am Leben gelassen als Einzelpersonen. Kriminelle wurden seltener verschont als unbescholtene Bürger. Zudem konnten die Autoren drei verschiedene Kulturkreise identifizieren, zwischen denen die Bedeutung einzelner Überlebens-Kriterien variierte.

Kritik von Experten an Ergebnissen der Studie

Ethik-Experten äußerten sich überwiegend kritisch zu der Nature-Studie. Zwar finde sie das Ziel richtig, eine ethische Debatte zum autonomen Fahren anzustoßen, bevor diese auf unseren Straßen verkehren, sagte Silja Vöneky, Rechtsethikerin an der Uni Freiburg. „Ethischen Normen“ könnten mit dem Ansatz der Forscher jedoch nicht begründet werden. Armin Grunwald, Leiter des Instituts für Technikfolgenabschätzung am Karlsruher KIT, sagte, die Studie gebe lediglich „Anlass für gewisse Vermutungen über menschliches Verhalten“. Ob das dann auch in der Wirklichkeit zutreffen würde, sei schwer zu beantworten. Weder aus Spielen noch aus Umfragen könne etwas über die ethische Zulässigkeit von Normen gelernt werden.

Aber wie sieht die Lage in Deutschland aus? Hier hat die Ethik-Kommission der Bundesregierung für automatisiertes Fahren Leitregeln vorgestellt. Darin heißt es, eine automatische Steuerung für unvermeidbare Unfälle sei „nicht ethisch zweifelsfrei programmierbar“. Bei unausweichlichen Unfällen sei „jede Qualifizierung nach persönlichen Merkmalen wie Alter, Geschlecht, körperliche oder geistige Konstitution „strikt untersagt“.

