Mit einem metallischen Schlag rastet das Schloss des Gitterkäfigs ein. Zu zehnt stehen wir in dem kleinen Aufzug, der gleich in die Tiefe schießen wird. Neun Bergleute aus dem Pott mit Helmen, Grubenlampen und Stoppelbärten und ein Journalist aus Süddeutschland, den es sonst eher auf einen Alpengipfel als an einen der tiefsten Punkte der Republik zieht.

In die Zeche Prosper-Haniel einzufahren, gleicht einem Sturz ins Bodenlose. Mit 12 Metern pro Sekunde saust der in die Jahre gekommene Gitterkäfig in den Flöz. In nicht einmal eineinhalb Minuten steht man am zweittiefsten Punkt Deutschlands – gut 1200 Meter unter der Oberfläche.

Immer tiefer in die Erde

Dort ist es heiß und stickig, wie im Dschungel, und das, obwohl riesige Lüfter permanent Frischluft ins Bergwerk blasen. „Den Staub kriegt man dennoch nie ganz weg“, sagt der Steiger, mit dem ich – im Jahr 2011 – hier unten gewesen bin. „Wer oben wieder ankommt, duscht besser gleich“, sagt er. Die Stollen selbst sind so breit wie Landstraßen und teils Kilometer lang.

An ihren Decken verläuft ein Gewirr an Versorgungsleitungen. Immer tiefer geht es hinein in die Erde, entlang den Schienen für die Loren, die ratternd Schutt und Kohle abtransportieren. Nach zwei Stunden gibt der Steiger das Signal zum Rückzug. Als der Druck des Fahrtwinds im Aufzug mir ins Gesicht peitscht, bin ich froh, bald wieder oben zu sein.