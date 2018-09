Wer sich über den täglichen Stau auf den Straßen ärgert, sollte lieber einmal in den Himmel gucken. Von der sprichwörtlichen grenzenlosen Freiheit ist über den Wolken nicht mehr viel zu spüren. Wie an einer Perlenkette reihen sich in den Sommermonaten die startenden und landenden Flugzeuge. Mit rund zwei Prozent pro Jahr wächst der Flugverkehr in Europa, weltweit noch viel schneller. Und zunehmend kämpft die Infrastruktur mit Problemen.

Immer mehr Verspätungen

Die großen Flughäfen sind nahe ihrer Kapazitätsgrenze. Personal wird knapp: Bei den Sicherheitskontrollen, in der Kabine und jetzt auch bei der Flugsicherung, wo zu wenige Lotsen ausgebildet werden. Das alles macht das System Luftfahrt verwundbar. Ausnahmeereignisse wie Streiks oder Unwetter sind immer schwerer beherrschbar.

Bislang macht sich das nur in einer drastischen Zunahme von Verspätungen bemerkbar. Langfristig wird so eine Lage aber zum Sicherheitsproblem. Ein System, das heiß gelaufen ist, birst irgendwann. Es braucht dringend Abkühlung.

