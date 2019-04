von Luisa Mayer

Nur 79 Cent das Kilo? Kann das sein? So mancher Bananenkäufer schaut derzeit erstaunt auf das Preisetikett, dass die Obstwaage im Supermarkt ausdruckt. Denn Bananen sind so günstig wie lange nicht mehr. Wie niedrig der Preis ist, fällt auf, wenn man weiter im Obstregal einkauft und heimische Bodensee-Äpfel abwiegt. Kilopreis: 2,50 Euro. Wie kann das sein? Immerhin haben Bananen einen Lieferweg von rund 10.000 Kilometern hinter sich, wenn sie aus Ecuador, Costa Rica oder Kolumbien nach Deutschland kommen.

„Eigentlich kann das gar nicht sein, derzeit herrscht eine krasse Preispolitik “, sagt Edith Gmeiner von Fairtrade Deutschland, einer Organisation für fairen Handel. Und dabei ist es erst ein paar Monate her, seit der Discounter Lidl dem Preiskampf ein Ende setzen wollte, der seit Jahren für schlechte Arbeits- und Umweltbedingungen in den Bananenplantagen sorgt.

Wo die Idee nicht funktioniert hat

Im Herbst 2018 verkündete Lidl, künftig nur noch Bananen mit dem Fairtrade-Logo anzubieten. Die Idee dahinter: Wenn der Kunde nur noch das etwas teurere Fairtrade-Produkt im Laden findet und nicht mehr die Wahl hat zwischen Bananen mit und ohne Siegel, wird er die Fairtrade-Idee auch unterstützen. Die Umstellung erfolgt nun schrittweise, begonnen wurde in den Märkten in Süddeutschland.

Vom Ansatz her ist die Idee gut: „Wir wissen, dass alltägliche Kaufentscheidungen nicht überlegt ablaufen, sondern die Kunden gewohnheitsmäßig zu dem greifen, was sie schon immer kaufen“, sagt Peter Kenning, Marketingforscher an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Gibt es diese Ware nicht mehr, muss der Kunde sich umstellen – oder in einen anderen Supermarkt gehen.

Denn in einem entscheidenden Punkt hat die Idee von Lidl nicht funktioniert: die anderen großen Supermärkte sind dem guten Beispiel nicht gefolgt. „In Großbritannien und in den Niederlanden hat das vor einigen Jahren geklappt. Dort gibt es in verschiedenen Supermärkten inzwischen ausschließlich Fairtrade-Bananen“, sagt Edith Gmeiner von Fairtrade Deutschland. Hierzulande ist sogar das Gegenteil passiert: Die anderen Supermärkte wie Edeka, Rewe oder Aldi bieten ihre Bananen nun zu Kampfpreisen von teilweise unter 90 Cent an.

Bananen als Lockmittel

Um das zu verstehen, muss man wissen, welche Bedeutung die Bananen für einen Supermarkt haben. „Sie sind ein sogenannter Eck-Artikel, wie beispielsweise auch Milch oder Schokolade“, sagt Stephan Rüschen, Professor für Lebensmittel-Handel an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Eck-Artikel sind Lebensmittel, mit denen die Supermärkte die Kunden in die Läden locken: weil sie fast jeder braucht, weil man die Preise dafür grob im Kopf hat und diese auch vergleicht. Ist der Kunde dann erst mal da, kauft er meist auch andere Waren ein.

Diese Eck-Artikel-Strategie gilt auch für andere europäische Länder. In Deutschland kommt aber noch hinzu, dass die Kunden bei Lebensmitteln sehr preissensibel sind und sich inzwischen vier Supermarktketten 85 Prozent des Lebensmittel-Marktes teilen. „Das bedeutet eine enorme Marktmacht“, sagt Edith Gmeiner von Transfair. Wie lange es Lidl da gelingen kann, dem Preisdruck bei den Bananen stand zu halten und das beliebte Obst etwa 10 Cent teurer anzubieten als die Konkurrenz, ist fraglich. Noch plant das Unternehmen aber keinen Rückzug.

Die Macht der Kunden

Und die Banane hat noch ein weiteres Problem: die harte, schlecht bezahlte Arbeit auf den Plantagen findet weit von Deutschland entfernt statt. Die Pestizid-Flugzeuge und die Arbeiter, die den Giften meist ohne entsprechenden Schutz ausgesetzt sind, sieht der Kunde hierzulande nicht. Genauso wenig wie die zerstörte Natur. Der Kunde sieht nur einen großen Berg gelber Früchte im Supermarkt. Und er sieht den Preis.

„Als Aldi vor einigen Jahren die Käfigeier aus den Regalen verbannt hat, haben die anderen Supermärkte schnell nachgezogen, weil sehr viele Bilder aus der Hühnerhaltung gezeigt wurden, die regionale Nähe da war und die Kunden die Käfigeier nicht mehr gekauft haben. Der Banane fehlt diese Empathie“, sagt Marketing-Experte Peter Kenning. Es läge an den Kunden, dies zu ändern. Genug Macht hätten sie: immerhin ist die Banane inzwischen das beliebteste Obst der Deutschen – noch vor dem Apfel.