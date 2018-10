Der Luftverkehr in Deutschland wächst und damit wachsen die Probleme. Denn was nicht im gleichen Maße wächst, ist die Infrastruktur. Es fehlt an Maschinen, Personal und Kapazitäten auf den Flughäfen. Die Folge sind chaotische Zustände, wie sie in diesem Sommer sehr viele Fluggäste erleben mussten. Ob die Maßnahmen, auf die sich Bund, Länder und Luftfahrtbranche nun bei einem Gipfel in Hamburg geeinigt haben, die Probleme lösen können, ist fraglich.

Denn das vereinbarte Paket enthält vor allem Absichtserklärungen, die gut klingen, deren Einhaltung aber kaum einzufordern ist. Mehr Puffer, mehr Personal, mehr Kapazitäten – all das wäre wichtig. Doch in einer Branche, die von mörderischem Preiskampf geprägt ist, bringen freiwillige Selbstverpflichtungen erfahrungsgemäß wenig. Im Luftverkehr darf nicht das Prinzip „Wachstum um jeden Preis“ gelten. Die Politik muss klare Standards definieren, damit Pünktlichkeit und Verlässlichkeit wieder zur Regel werden.

