Beim Thema Nitratbelastung im Wasser legt die EU den Finger in die richtige Wunde. Die Werte in Deutschland sind zu hoch. Da spielt es auch keine Rolle, dass die Daten der EU-Kommission veraltet sind. Dass sich die Situation seit 2014 grundlegend geändert hat, ist so gut wie ausgeschlossen. Allerdings ist Hysterie fehl am Platz. Generell sinken die Nitratwerte in Deutschland. Zu hohe Belastungen finden sich zudem im Grund-, nicht im Trinkwasser. Die Gesundheit ist also nicht gefährdet.

Die Landwirtschaft als Hauptverursacher der Verunreinigungen sollte das allerdings nicht als Persilschein verstehen, so weiter zu machen wie bisher. Es ist nicht einzusehen, wieso Firmen jeden Chemikalienkübel penibel erfassen müssen, Bauern aber noch immer mehr oder weniger freie Hand haben, welche chemischen Substanzen sie auf den Feldern in welchen Mengen einsetzen. Was zum Hoftor rein- und was rausgeht, muss dokumentiert werden. Immerhin sind Böden und Grundwasser die wichtigsten Ressourcen überhaupt.

