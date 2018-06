von Eckhart Gienke, DPA und Walther Rosenberger

Nach jahren günstiger Kraftstoffpreise ziehen die Notierungen an den Tankstellen seit Monaten wieder an. Viele Autofahrer suchen nach Alternativen. Was aber tun? Der Diesel gerät durch den Abgasskandal immer mehr ins Abseits und die E-Auto-Offensive der Hersteller lässt noch immer auf sich warten. Ein Mauerblümchendasein führen bislang gasbetriebene Fahrzeuge, obwohl viele Modelle verfügbar sind und die Autofahrer damit Kosten sparen könnten. Ein Überblick:

Gas ist nicht gleich Gas: Gasbetriebene Autos gibt es in zwei Varianten: Einmal mit Auto- oder Flüssiggas (kurz: LPG), das bei der Ölförderung anfällt. Das ist Propan- und Butangas, wie es auch in den handelsüblichen Gasflaschen enthalten ist. Flüssiggas wird auch in anderen Bereichen eingesetzt, etwa zum Heizen und in der Industrie. Die zweite Variante ist komprimiertes Erdgas in einem Drucktank (kurz: CNG oder auch LNG). Beide haben Umweltvorteile bei den CO 2 -Emissionen und vor allem beim Ausstoß von Stickoxiden gegenüber Benzin- und Dieselaggregaten. Allerdings fallen bei der Umrüstung von Pkw auf Autogas zusätzliche Kosten an.

Gasfahrzeuge sind bei richtigem Betrieb die günstigte Art der Mobilität. In den Anschaffungskosten reihen sie sich bei den meisten Herstellern zwischen Benziner und Diesel ein. Die Betriebskosten sind aber dank eines Steuerrabatts sehr günstig. So kommt etwa ein gasgetriebener Audi A3 g-Tron bei einer Laufleistung von 15 000 Kilometer laut ADAC auf Betriebskosten von 36,7 Cent je Kilometer. Ein Diesel auf gut 39 Cent. Ähnlich sieht es bei anderen Herstellern aus. Die Hürden: „Das Hauptproblem von Gas ist: Es ist wie Benzin ein fossiler Brennstoff“, sagte Rainer Wiek vom Energie Informationsdienst EID in Hamburg. Die Politik setze jedoch auf Elektro-Mobilität um die Energiewende umzusetzen und ihre Klimaziele zu erreichen. Bis sich E-Autos auf breiter Front durchsetzen, dürfte es allerdings noch viele Jahre dauern. Die Mineralölwirtschaft kann noch auf Jahrzehnte gesicherten Absatz von Benzin und Diesel vorausblicken.

