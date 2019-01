Müssen baden-württembergische Unternehmen vor einer Übermacht von Hochtechnologiefirmen aus den USA die Waffen strecken? Ist die wirtschaftliche Stabilität der stark vom Export abhängigen Regionen in Süddeutschland bedroht?

Auf dem Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg ist Kammerpräsidentin Birgit Hakenjos-Boyd entsprechenden Befürchtungen entgegengetreten. Gleichzeitig mahnte die Chefin des Werkzeugbauers Hakos die Unternehmen aber, einen Kulturwandel einzuleiten, um wettbewerbsfähig und für Fachkräfte interessant zu bleiben. „Die Unternehmenskultur“ sei die wesentliche Stellschraube, an der gedreht werden müsse, sagte die IHK-Chefin vor gut 2000 Unternehmern und Vertretern aus der Politik auf der Messe in Villingen-Schwenningen. „Lassen Sie uns alte Strukturen aufbrechen, Fehler tolerieren, Gründer feiern und neue Wege gehen.“ Der Erfolg der Firmen im kalifornischen Silicon Valley gründe in erster Linie nicht auf der Technologie, sondern auf einer „inneren Haltung“, die von Risikofreude, Gründergeist und Rekordtempo geprägt sei. Scheitern sei dort erlaubt und teils sogar erwünscht, führe es doch zu Innovation, sozusagen im Ausschlussverfahren.

Zu langes Grübeln verzögert Innovation

Der deutsche Weg, die Dinge erst komplett zu durchdenken und dann zu realisieren, bringe zwar „höchste Produktqualität“ hervor. Von dieser könne sich auch das Silicon Valley eine Scheibe abschneiden. Gleichzeitig verzögere „zu langes Grübeln“ aber wichtige Innovationsschritte. Oder, wie Frederik Pferdt, Chef-Kreativitätsbeauftragter bei Google und Gastredner des Abends, es ausdrückte: „Technologie entwickelt sich exponentiell, unsere Denkweise aber ist linear.“

Firmen müssen umdenken

Aber kann man angesichts eines solchen Wandels die Beschäftigten überhaupt mitnehmen? Um künftig genug Fachkräfte zu rekrutieren, müssten die Firmen umdenken, sagte Hakenjos-Boyd. Für die heutige Generation an Arbeitnehmern sei die Erwerbsarbeit nicht mehr „Lebensinhalt und Quelle der Identifikation“. Im Trend seien vielmehr flexible Modelle der Beschäftigung. Auch dies lebten US-Firmen exemplarisch vor.

Fachkräftesicherung entscheidend

Das Thema Fachkräftesicherung ist für die IHK-Chefin ein zentrales. Dabei gehe es nicht nur um den Akademikernachschub, sondern auch um Azubis, Gesellen und Meister. Das duale Ausbildungssystem sei eine Errungenschaft, um die uns die ganze Welt beneide, sagte sie. Diese zu sichern, sei ein Schwerpunkt ihrer Arbeit.

Die Schriftstellerin Gaby Hauptmann, ebenfalls Gastrednerin und langjährige Freundin von Hakenjos-Boyd, unterstrich die Bedeutung von mehr Frauen im Arbeitsmarkt und einer mitarbeiterorientierten Firmenpolitik. Ein Chef, der seinen Mitarbeitern kein Gleichgewicht zwischen Leben und Arbeiten und jungen Familien keine Flexibilität anbieten könne, werde irgendwann alleine dastehen, sagte sie.