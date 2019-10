Eine neue Abzock-Masche bei Mobilfunkverträgen hat in den vergangenen Monaten zehntausende Kunden viel Geld gekostet. Ein Überblick:

1. Was ist das Problem?

Viele Zehntausend Mobilfunkkunden zahlen viel mehr Geld als sie müssten. Etwa 14,97 Euro für Downloads aufs Smartphone, 9,99 für ein Klingelton-Abo, 4,99 für „Nutzung Sonderdienste“. Die Abkassier-Masche ist seit Sommer wieder aufgeflammt. Allein in Vodafone-Netzen wurden zuletzt etwa 41 000 Kunden Geld abgeknöpft, obwohl sie gar nichts bestellt hatten, wie Theo Pischke, Experte von Stiftung Warentest in Berlin betont. Was hilft, ist eine simple Drittanbietersperre.

2. Wie werden Kunden reingelegt?

Die Masche läuft immer gleich ab: Unseriöse Anbieter manipulieren bunte Werbebanner oder interessant aufgemachte Fotostrecken, um Smartphone-Kunden teure Abos und Bestellungen unterzujubeln. Wischen Nutzer arglos über die blinkenden Seiten oder klicken drauf, kommen sie in der Regel mit einem verdeckten Anmelde-Button in Kontakt – und schon haben sie ein ungewolltes Klingelton-Abo für 4,99 Euro am Hals, Spiele, Apps, Videos, bewegliche Smileys heruntergeladen oder nutzlose Premium-SMS-Dienste aktiviert. Nur wer die Abrechnung kontrolliert, merkt, dass er plötzlich Geld für „Sonderdienste“ abgebucht bekommt. Oft steht nicht einmal dabei, wofür 5 oder 10 Euro fällig werden, pro Woche. Die Beschwerden über systematische Abzocke hätten sich in den vergangenen Monaten massiv gehäuft, betont Pischke. Beim Surfen im WLan funktioniert die Abkassier-Masche nicht, nur übers Handynetz.