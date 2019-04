Berlin – Sie haben teilweise nicht einmal zehn Mitarbeiter, arbeiten in der Masse aber erfolgreicher als viele große Industriekonzerne: Familiengeführte Unternehmen sind einer Studie zufolge die Jobmotoren in Deutschland. Die größten 500 Familienunternehmen bauten zwischen 2007 und 2016 die Beschäftigung in Deutschland um 23 Prozent auf 2,54 Millionen aus. Die 27 börsennotierten Dax-Unternehmen, die keine Familienunternehmen sind, konnten die Beschäftigung hingegen nur um vier Prozent auf 1,55 Millionen steigern. Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung, die vom ZEW und dem Institut für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen erstellt wurde. Die Studie wird am heutigen Montag veröffentlicht und lag dieser Zeitung vorab vor.

Baden-Württemberg ist Kraftzenrum der Familienfirmen

Die meisten erfolgreichen Familienunternehmen finden sich in Bayern sowie in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg ist die volkswirtschaftliche Bedeutung der oft inhabergeführten Unternehmen im Bundesländervergleich am größten. Ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt ist nirgends in der Republik höher als im Südwesten. Mit Stand 2016 haben zudem zwei der drei größten Familienunternehmen ihren Sitz in Baden-Württemberg – die Einzelhandelsgruppe Schwarz (Lidl) sowie der Technologiekonzern Robert Bosch.

Die Studie birgt gewaltigen Zündstoff und wird in der Bundesregierung für einige Unruhe sorgen, denn sie widerspricht in wichtigen Teilen der Nationalen Industriestrategie von Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Der CDU-Politiker will angesichts der zunehmenden Konkurrenz vor allem aus China neue „nationale wie europäische Champions“ schaffen. Zahlreiche Wirtschaftsverbände, darunter der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI), hatten Altmaier bereits vorgeworfen, dabei zu sehr auf die großen Player abzuheben und den Mittelstand zu vernachlässigen. Die Studie der Stiftung Familienunternehmen ist Wasser auf die Mühlen der Altmaier-Kritiker.

Eines der größten Familienunternehmen im Land: Würth aus Künzelsau. | Bild: DPA

„Familienunternehmen sind in schwierigen Zeiten der Stabilitätsanker der deutschen Volkswirtschaft“, betont auch Brun-Hagen Hennerkes. Er ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Familienunternehmen. „In Staaten wie China, den USA und Frankreich werden wir um unsere Familienunternehmen beneidet“, sagt Hennerkes und fordert die Bewahrung dieser „einzigartigen Unternehmenslandschaft“.

Auch der Laser-Spezialist Trumpf aus Ditzingen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. | Bild: DPA

Auch Hennerkes stimmt in den Chor der Altmaier-Kritiker ein. „Eine Europa umfassende Industriepolitik muss die deutschen Familienunternehmen angemessen berücksichtigen“, fordert er mit Blick auf die Pläne des Bundeswirtschaftsministers. Die Zahlen der Stiftung mahnen Altmaier und die Bundesregierung, die Wirtschaftskraft im eigenen Land nicht zu vernachlässigen und vor allem, nicht ständig auf die ganz großen Konzerne zu schielen. Mehr als 90 Prozent aller Unternehmen in Deutschland sind demnach Familienunternehmen, 86 Prozent werden, oft schon seit Generationen, von den Eigentümern geführt. Viele beherrschen der Studie zufolge technologische Nischen und sind Weltmarktführer.

Mehr als die Hälfte der Jobs in der Privatwirtschaft wird von Familienfirmen gestellt

Die Bedeutung der Familienunternehmen für den Arbeitsmarkt lässt sich anhand der Studie ebenfalls gut ermessen. So arbeiten 58 Prozent der privatwirtschaftlich Beschäftigten in einem Familienunternehmen. Sie erwirtschaften dabei mehr als die Hälfte (52 Prozent) des Umsatzes aller Unternehmen.