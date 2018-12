Um bei Zukunftsthemen wie der Digitalisierung des Gesundheitswesens am Ball zu bleiben, setzt der Tuttlinger Medizintechnikhersteller Aesculap nicht mehr nur auf eigene Entwicklungen. „Wir werden uns auch Gedanken über Zukäufe in bestimmten Technologiefeldern machen, etwa im Softwarebereich“, sagte Aesculap-Forschungsvorstand Katrin Sternberg dem Südkurier. Nötig würden aber auch „mehr Kooperationen und strategische Partnerschaften mit externen Technologiepartnern“, sagte sie. Wichtig an dem neuen Kurs sei, dass eigene Fähigkeiten aber nicht nach außen abwanderten. „Die Kompetenz, Technologie zu verstehen und zu bewerten muss hier im Haus sein und bleiben“, sagte sie.

Gemütlich wird es für die Mitarbeiter nicht. Das Arbeiten bei Aesculap werde durchtechnologische Veränderungen "herausfordernder", sagte Sternberg. Man brauche die richtigen Leute am richtigen Platz. Dafür gewännen sie aber auch mehr freiheiten, etwa bei der Auswahl des Karrierewegs. Seit Kurzem beitet das Unternehmen sogenannte Fachkarrieren für Spitzenforscher an.

Sernberg: "Es schadet nicht, hin und wieder einmal aufzuräumen"

Bei Aesculap sieht die seit Anfang August als Vorstand amtierende 49-Jährige großen Veränderungsbedarf. Vieles sei allerdings auch schon verändert worden, sagte sie. Mit Blick auf konzernweite Bemühungen, die Kosten bei dem Medizintechnikhersteller zu senken, sagte sie, auch die Forschung und Entwicklung müsste ihre Mittel effizienter einsetzen. „Man muss einfach wissen, wo das Geld ausgegeben wird, und es schadet auch nicht, dass man hin und wieder einmal aufräumt“, sagte sie. Das sei „so wie im eigenen Haushalt“.

Mit 12 200 Mitarbeitern, 3600 davon in Tuttlingen, hat Aesculap 2017 einen Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro eingefahren. Das Unternehmen ist eine Tochter des Melsunger B.Braun-Konzerns und unter anderem auf Implantate und chirurgische Instrumente spezialisiert.