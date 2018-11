Konstanz – Früher liefen Arztbesuche vereinfacht dargestellt nach einem immer gleichen Muster ab: Nach der Diagnose der Symptome wurde dem Patienten ein Medikament verschrieben. Ein paar Wochen später kehrte der Patient in die Arztpraxis zurück, um den Erfolg der Behandlung kontrollieren zu lassen. Dabei wurden die individuellen Merkmale des Patienten nur selten beachtet. Es gab eine Pille für alle. Allenfalls Kinder bekamen eine kleinere Dosis verschrieben.

In Zukunft könnte dieser Prozess dank des technischen Fortschritts viel effizienter ablaufen. Denn durch die moderne Sensortechnik, die Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und neuen Chancen zur Analyse großer Datenmengen (Big Data) können Medikamente viel individueller auf den Patienten zugeschnitten werden. So lässt sich beispielsweise schon im Vorhinein testen, wie ein Patient auf ein Medikament reagieren wird. Ein Tappen im Dunkeln, bei dem unklar ist, ob das Medikament überhaupt anschlagen wird, kann somit verhindert werden.

Gerade bei schweren Krankheiten wie Krebs, Diabetes oder Tuberkulose ist das ein großer Vorteil. Denn durch eine genetische Analyse lassen sich Therapiemethoden deutlich zielgerechter verschreiben.

Auf einem Kongress zur Zukunft der Diagnostik in Konstanz tauschten sich Experten aus ganz Europa auf Einladung des Gesundheitsnetzwerks Biolago über die Chancen der personalisierten Medizin aus. "Die personalisierte Medizin ist wie eine Landkarte. Sie hilft den richtigen Weg zur Therapie einer Krankheit zu finden", sagte Amin El-Heliebi von der Universität Graz auf dem Wissenschaftler-Treffen. So könne man bei Krebspatienten durch eine Analyse des Erbguts im Vorhinein die Chancen einer Chemotherapie und alternativen Heilmethoden deutlich besser abschätzen. Auch die Dosierung eines Medikaments könnte künftig viel individueller gesteuert und gegebenenfalls angepasst werden. Ähnlich wie wir heute schon den Pulsschlag oder den Blutdruck mit leichten, am Körper tragbaren Geräten (so genannten Wearables) messen, wird sich in Zukunft der Erfolg einer Behandlung in Echtzeit überwachen lassen.

Unterstützung erhalten die Mediziner aus der Politik. "Personalisierte Therapien sind das Zukunftsthema moderner Medizin. Und sie geben Patientinnen und Patienten noch mehr Hoffnung auf Heilung", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn kürzlich.

In Konstanz warnte die Medizinerin Orla Sheils aus Dublin allerdings vor zu großen Hoffnungen. "Die personalisierte Medizin ein wundervolles Versprechen, aber wir müssen die Erwartungen etwas dämpfen", sagte sie. So werde auch die personalisierte Medizin Krebs nicht heilen können, sondern nur kontrollierbar machen. Eine Ausrottung der Krankheit sei nicht absehbar, aber man könne die Lebensqualität von Krebspatienten erhöhen, so Sheils.

