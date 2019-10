Die Rabattschlacht bei Elektroautos nimmt langsam Fahrt auf. Insbesondere der weltgrößte Autobauer Volkswagen versucht derzeit E-Fahrzeuge in den Markt zu drücken. Beispiel E-Golf. Wie aus einer aktuellen Marktübersicht des Car-Center an der Uni Duisburg-Essen hervorgeht, kostet die vollelektrische Variante des Golfs derzeit weniger als das preisgünstigste Golf Serienmodell mit gewöhnlichem Motor. In einem als repräsentativ eingestuften Angebot eines Internet-Autovermittlers ist das E-Fahrzeug für 20 760 Euro zu haben. Der Normal-Golf kostet knapp 1000 Euro mehr. „Wer ein Elektroauto sucht, der hat mit dem Auslaufmodell des E-Golf die Mutter aller Schnäppchen gefunden, schreibt der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. Gegenüber dem ürsprünglichen Einführungspreis ergabe sich ein Preisvorteil von 42 Prozent oder rund 15 000 Euro.

Wirtschaft Elektro-Mobiltät – haben die deutschen Autobauer geliefert? Das könnte Sie auch interessieren

Möglich ist das Angebot, weil der Staat beim Kauf eines E-Autos 4000 Euro zuschießt. VW gewähre den Händlern beim Verkauf eines E-Autos zusätzlich „erhebliche verdeckte Prämien“, schreibt Dudenhöffer. Auch diese kommen dem Kunden zu Gute.

59 Euro im Monat für einen Renault

Der E-Golf ist aber nicht das einzige Beispiel für die aktuelle Preisoffensive. Den Kleinwagen VW E-Up gibt es derzeit bis Ende Oktober als Leasingfahrzeug für 159 Euro ohne Anzahlung. Der baugleichen Skoda Citigo-E soll ab Anfang 2020 für 145 Euro zu haben sein. E-Pionier Renault drückt seinen Kangoo ZE für 59 Euro im Monat, inklusive Batteriemiete, in den Markt. Allerdings nur für Berliner Kunden. Auch hier fließen staatliche E-Auto-Kaufprämien an den Hersteller.

E-Golf-Nachfolger ID 3: Ab 30 000 Euro und mit einer Reichweite von 300 Kilometern. | Bild: dpa

Im Fall des E-Golf hat das aktuelle Billigangebot allerdings damit zu tun, dass VW sonst wahrscheinlich auf Fahrzeugen sitzenbliebe. Der Nachfolger, der ID 3, wird derzeit schon in Zwickau produziert und kommt 2020 in den Handel – zu Preisen ab 30 000 Euro und mit deutlich mehr Reichweite als der alte E-Golf, der 233 Kilometer ohne Tankstopp schafft.

Strengere CO2-Regeln

Die aktuelle Preisentwicklung hängt maßgeblich auch mit strengeren Regeln für den CO2-Ausstoß in den Fahrzeugflotten der Hersteller zusammen. Im kommenden Jahr treten neue Grenzwerte in Kraft. Demnach muss der CO2-Ausstoß über alle Modelle eines Autobauers auf 95 Gramm pro Kilometer sinken. Gelingt dies nicht, sind Strafzahlungen fällig. E-Autos, deren CO2-Emissionen unabhängig vom verbrauchten Strom, mit Null angerechnet werden, gelten als Wunderwaffe, die Treibhausgas-Emissionen zu senken.