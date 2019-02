von Andreas Jungbauer und Jürgen Haug-Peichl

Herr Bofinger, etwa 40-mal trifft sich der Sachverständigenrat pro Jahr. Was machen Sie jetzt nach Ihrem Ausscheiden mit Ihrer freien Zeit?

Ich bin ja weiter als Professor an der Uni tätig und will mich verstärkt der China-Forschung und dem Wachstum dort widmen. Die deutsche Wirtschaftswissenschaft beschäftigt sich noch erstaunlich wenig mit China.

Sie stammen aus Pforzheim, einer grauen, gesichtslosen Stadt mit vielen sozialen Problemen. Was heißt das für Sie?

Pforzheim ist ein Beispiel dafür, dass der Strukturwandel nicht immer gelingt. Die Stadt hat den Strukturwandel von der Schmuckindustrie zu neuen Industrien und Dienstleistungen nicht wirklich geschafft. Da ist die Regionalpolitik gefordert. Und es ist zu überlegen, ob man solchen Städten nicht Schulden erlassen müsste, um eine Abwärtsspirale wegen ungünstiger Finanzlage und immer geringerer Standortattraktivität zu stoppen.

Ein Land, dem es so gut geht, in dem aber Schulen und Straßen marode sind. Wie passt das zusammen?

Bei allen Problemen hat Deutschland den Strukturwandel mit Globalisierung und Digitalisierung bisher sehr gut geschafft, mit einer insgesamt sehr guten Arbeitsmarktentwicklung. Darum werden wir weltweit beneidet. Die Globalisierung hat uns nicht Wohlstand gekostet, sondern gebracht. Allerdings ist er nicht bei allen in gleicher Weise angekommen. Für Bezieher niedriger Einkommen hat sich die wirtschaftliche Lage kaum verbessert. Wir haben so große ungenutzte Finanzspielräume wie kein anderes Land. Wir sollten dazu übergehen, die öffentliche Verschuldung nicht in Euro, sondern im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung konstant zu halten. Dann hätten wir jedes Jahr 60 Milliarden Euro mehr zum Investieren – in Bildung, Infrastruktur, Bahn oder Umwelt.

Warum hört ein SPD-Finanzminister nicht auf den „linken“ Wirtschaftsweisen und pocht auf die schwarze Null?

Weil die schwarze Null in Politik und Öffentlichkeit sehr ideologisch gesehen wird. Das hat sich festgesetzt. Wenn man in 20 bis 30 Jahren auf unsere Zeit zurückschaut, wird man fragen: Wie konnten die Briten so bescheuert sein, den Brexit zu machen. Und warum haben wir in Deutschland an einer reinen Ideologie festgehalten, die uns so viele Potenziale genommen hat, unser Land noch viel stärker zu machen. Es gibt keinerlei ökonomische Rechtfertigung für diese schwarze Null.

Wenn Sie selbst einkaufen gehen: Wie viel Ökonom sind Sie dabei? Regen Sie sich über Preise auf?

Eher weniger. Die Preise haben sich auch recht moderat entwickelt. Und Aufregen liegt nicht gerade in meinem Gemüt.

Anders gefragt: Verhalten Sie sich als Privatmann Bofinger so wie der Wirtschaftsweise? Dann müssten Sie in der Null-Zins-Phase gerade ordentlich Geld ausgeben und investieren.

Es ist ja ein Unterschied, ob man als Staat, Unternehmer oder als Professor agiert. Da ist es besser, vorsichtig zu sein und nicht in großem Stile Kredite aufzunehmen.

Also privat die schwarze Null?

Ja. Aber Ihre Frage verdeutlicht den Denkfehler, den die Leute machen: Sie übertragen das Denken eines Privathaushalts auf den Staat. Eine Privatperson kann nur in einer bestimmten Lebensphase ein hohes Einkommen erzielen und muss damit auch für das Alter sorgen. Staaten dagegen leben ewig und sollten wie vernünftige Unternehmen handeln: Wenn die Investition eine Rendite bringt, die höher ist als die Verzinsung, sollte man in die Verschuldung gehen.

Werden Sie auch privat von Leuten nach Rat gefragt?

Ja, die Leute fragen manchmal. Was ich grundsätzlich nicht mache: spezielle Aktientipps zu geben. Meine Prognosen sind da zu schlecht.

Vergangenes Jahr wurden Sie von ihren Kollegen im Sachverständigenrat angegangen, weil Sie sich in einem Gastbeitrag für mehr staatliche Lenkung ausgesprochen haben.

Das klingt zu planwirtschaftlich. Die Frage ist doch: Wie schaffen wir es, dass die großen Technologiesprünge auch weiterhin bei uns in Deutschland stattfinden? Die Batteriezellen kommen zum größten Teil aus China. Das haben wir schon fast verpennt.

Aber lässt sich das staatlich verordnen?

Natürlich. Schauen Sie nach China: Dort hat der Staat so viel Geld in die Entwicklung der Solarenergie gepumpt, dass die Chinesen dominant wurden und unsere Solarindustrie kaputt gemacht haben.

Ruft eigentlich mal ein Minister bei Ihnen an und holt sich Rat ein?

In der alten Koalition habe ich mit Herrn Gabriel häufiger telefoniert und mich mit ihm getroffen. Mit dem neuen Wirtschaftsminister hat das noch nicht stattgefunden.

Bofinger gegen den Rest: Sie haben in 15 Jahresgutachten der Weisen 52 Minderheitsvoten abgegeben. Sind waren „Mr. Minderheit“. Sind Sie stolz darauf?

Nein. Mir wäre es lieber gewesen, mit vier ähnlich denkenden Ökonomen die Zeit zu verbringen. Da hätte man konstruktivere Lösungen erarbeiten und mehr bewirken können.

Haben Sie schon als Schüler oder Student die andere Meinung formuliert?

Ich war relativ unpolitisch. Aber es ging mir nie ums pure Dagegen- oder Anderssein, sondern um die eigene Überzeugung. Ich freue mich heute, wenn die Bundesregierung die Industriepolitik entdeckt und die SPD Hartz IV als falschen Weg erkennt.

Worauf sind Sie mit Blick auf 15 Jahre Sachverständigenrat besonders stolz?

Wir haben 2011 einstimmig ein Gutachten mit Lösungen zur europäischen Schuldenkrise gemacht, das war eines der besten und wurde weltweit zitiert. Stolz ist das falsche Wort. Aber ich bin doch zufrieden, wenn meine Einschätzungen durch die spätere Entwicklung bestätigt werden.

Wo zum Beispiel?

Klar beim Mindestlohn, der verteufelt wurde – den ich aber für richtig gehalten habe. Ähnlich bei der Bewertung der Politik der Europäischen Zentralbank (EZB), die ich im Gegensatz zu meinen Kollegen immer positiv gesehen habe.

Sind Sie im Nachhinein von der Politik auch mal gelobt worden?

Lob bekommt man nicht wirklich. Aber als Herr Draghi als EZB-Präsident zu meinem Ausscheiden gesagt hat: „This will be a desaster“ – das war schon nett.

Zur Person

Peter Bofinger, 64 Jahre, hat an der Universität Würzburg seit 1991 den Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Geld und internationale Wirtschaftsbeziehungen inne. Der gebürtige Pforzheimer hat in Saarbrücken Volkswirtschaft studiert. Bereits von 1978 bis 1981 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter für den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung („Die Wirtschaftsweisen“). Im Jahr 2004 wurde er auf Empfehlung der Gewerkschaften eines von fünf Mitgliedern im Rat, jetzt scheidet er nach 15 Jahren aus. Damit ist er einer von nur drei Wirtschaftsweisen mit drei Amtszeiten. Sein Nachfolger im Rat ist Achim Truger von der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht. Bofinger hat eine Tochter und lebt mit seinem Partner in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft. (aj)