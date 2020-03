Sehr viele Läden in Konstanz suchen nach Mitarbeitern – und das ganz altmodisch auf Plakaten und Aushängen. Ein Bilder-Rundgang durch den Konstanzer Fachkräftemangel.

Die Arbeitslosenquote in Konstanz liegt gerade einmal bei 3,6 Prozent. Das ist nah dran an der Vollbeschäftigung. Gefühlt ist gerade jeder zweite Laden in der Konstanzer Innenstadt auf Mitarbeitersuche. Diese läuft nicht nur über Internet, sondern oft auch ganz analog über Zettel und Plakate mit der Aufschrift "Mitarbeiter gesucht". Wir haben bei einem Stadtspaziergang eine Auswahl dieser Stellenanzeigen fotografiert und erzählen die Geschichte dahinter.

... sucht einen Kundenberater. „Die Resonanz auf die Stellenausschreibung ist bislang relativ verhalten“, heißt es bei der Postbank. Der Grund dafür liege vor allem in der räumlichen Nähe zur Schweiz und dem besseren Verdienstmöglichkeiten jenseits der Grenze. Deshalb richtete die Bank einen offenen Bewerbertag ein. „Interessenten können sich dort bei unserem Filialgebietsleiter unverbindlich informieren, einen ersten Eindruck von ihrem zukünftigen Arbeitsplatz verschaffen und gleich initiativ bewerben“, heißt es bei der Postbank.

Mink Stoffe und Gardinen am Bodanplatz

...ist derzeit auf der Suche nach einer „flexiblen Fachkraft“ auf 450-Euro-Basis – und das ab sofort.

Das sagt die Mink-Mitarbeiterin

Die Rentnerin Helena Kumar arbeitet schon länger und nach wie vor gerne in dem Laden, um sich etwa dazuzuverdienen. „Derzeit ist es schwierig, in Konstanz Mitarbeiter zu finden“, sagt sie. „Bei uns kommt dazu, dass man etwas von Stoffen und Gardinen verstehen muss.“

Die Bäckerei Sternenbäck

...sucht auch Quereinsteiger. Bei Bäckerei setzt man bei der Mitarbeitersuche auf Handzettel statt Plakate. Neben Fachkräften sucht die Bäckerei auch „moderne Muttis, fröhliche Rentner oder nette Schüler“, wie es in der Stelllenbeschreibung heißt. Sternenbäck wirbt unter anderem mit Personalrabatt und Zuschlägen für Sonn- und Feiertage.

Die Bäckerei Schneckenburger

...sucht Verkäufer. Die Bäckerei wirbt mit flexiblen Arbeitszeiten und damit, „mit dem Chef auf Augenhöhe zu arbeiten“.

Das Sushi-Restaurant Yume in der Neugasse

...sucht Servicekräfte und Küchenhilfen – und das ab sofort.

Wicky in der Hussenstraße

...wo es vor allem Geschenkartikel, Schmuck und bunten „Krimskrams“ gibt, sucht Aushilfen.

Das asiatische Restaurant Gohan

...sucht nach Servicekräfte und Küchenhilfen.

Das vegetarische Restaurant Sol am Ebertplatz

...sucht Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit.

Das sagt der Sol-Geschäftsführer

Sol-Geschäftsführer Tiberius Triff ist einer der wenigen Arbeitgeber, die gar kaum Probleme bei der Personalsuche haben. „Ich bekomme zehn Bewerbungen pro Woche rein“, sagt er. Er suche vor allem flexible Mitarbeiter. „Bei uns muss man alles machen können, vom Kuchenbacken übers Falafel Zubereiten bis zum Spülen“, sagt er. Triff lege viel Wert darauf, seine Mitarbeiter nicht zu verheizen. „Bei uns arbeitet man maximal fünf Tage pro Woche und nicht jedes Wochenende“, sagt er.

Das Restaurant Münsterhof am Münsterplatz

...sucht Servicekräfte.

Das sagt der Münsterhof-Inhaber

Noch ist in der Branche keine Hochsaison. Aber spätestens wenn ab Ostern die ersten Touristen kommen, will das Restaurant aufstocken. Münsterhof-Inhaber Karim Leinfelder legt Wert darauf, dass Bewerber gute Deutschkenntnisse haben. „Wir müssen einfach untereinander schnell und unkompliziert kommunizieren können“, sagt er. Er brauche keine reine Spükraft, sondern eher Allrounder, die sowohl in der Küchen als auch als Bedienung arbeiten können, so Leinfelder. Derzeit erhalte er gerade einmal zwei Bewerbungen pro Monat.

Der Schuladen Quick

...sucht Verstärkung – sowohl in Vollzeit, als auch in Teilzeit und auf 450-Euro-Basis.

Das sagt die Quick-Mitarbeiterin

Sandra Götz arbeitet bereits bei Quick als Nebenjob auf 450-Euro-Basis. „Der Job ist nicht ohne“, sagt sie. So müsse man bereit sein, abends und am Wochenende zu arbeiten. Das schrecke viele Bewerber ab.

Die Rosgarten Apotheke

...vermittelt sogar Wohnungen. In der Apothekenbranche ist die Personalnot zurzeit groß. Deshalb bietet die Rosgarten Apotheke angehenden Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA) und pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte (PKA) sogar die Vermittlung einer Mitarbeiterwohnung. „In unserer Branche ist es nicht einfach, Fachkräfte zu finden“, sagt Inhaberin Ursula Hastreiter. Sie hofft, eventuelt Fachkräfte aus Ostdeutschland anwerben zu können, die sich vorstellen könnten an den See zu ziehen – deshalb auch das Angebot mit der Wohnung.

Bei Tee Geschwendner in der Kanzleigasse

...werden Aushilfen gesucht. Liebe zum Tee ist nur eines der Einstellungskriterien.

Das sagt die Geschwendner-Mitarbeiterin

„Viele unterschätzen den Job“, sagt Karin Matt von Tee Geschwendner. Man müsse nicht nur kassieren, sondern sich auch gut mit Tee auskennen. Deshalb müssten neue Mitarbeiter vier Monate Einarbeitungszeit einkalkulieren.

Der Friseur Cosmo im Lago

... sucht Friseure. „Die jungen Leute wollen nicht am Samstag bis 20 Uhr und donnerstags bis 22 Uhr arbeiten, sagt eine Mitarbeiterin. Auch die Gehaltsansprüche der Bewerber seien hoch. Deshalb sei es in der Branche nicht einfach, offene Stellen zu besetzen, so die Mitarbeiterin weiter.