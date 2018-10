32 Prozent der italienischen Wähler haben der Fünf-Sterne-Bewegung bei den Parlamentswahlen im März ihre Stimme gegeben, keine Partei ist stärker im römischen Parlament vertreten. Einer der wichtigsten Gründe für diesen Erfolg ist ein Wahlversprechen der nach ihrem Gründer, dem Komiker Beppe Grillo, benannten „Grillini“: Seit Jahren wirbt die Bewegung mit der Einführung eines „reddito di cittadinanza“, einem Bürgergehalt. Jetzt hat die Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechtsgerichteter Lega in Rom ihre Haushaltsplanungen für die nächsten drei Jahre verabschiedet, die noch vom Parlament bestätigt werden müssen. Darin sind jährlich etwa 10 Milliarden Euro für das Bürgergehalt vorgesehen.

Anträge ab März 2019

Schon kurz nach dem Wahlsieg der Fünf Sterne im März hatten sich nicht wenige Bürger vor allem im ärmeren Süditalien an die Behörden gewandt, um das Bürgergehalt sofort zu beantragen. Sie wurden vertröstet und müssen nun noch bis März 2019 warten. Dann soll der Antrag auf Unterstützung möglich und die entsprechenden staatlichen Stellen eingerichtet sein. Dass das bereits enorm hohe italienische Staatsdefizit (2,3 Billionen Euro, das sind rund 132 Prozent des Bruttoinlandsprodukts) dabei weiter anzuwachsen droht, dürfte die wenigsten Antragsteller stören.

Erst zuletzt hatte die EU-Kommission mehr Haushaltsdiziplin von Italien angemahnt. In den vergangenen Tagen lenkte die Regierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte ein. Anstatt einer gleichbleibenden Neuverschuldung von 2,4 Prozent in den kommenden drei Jahren, soll diese 2020 auf 2,1 Prozent und 2021 auf 1,8 Prozent sinken. Dennoch will die Regierung Conte nicht nur das Bürgergehalt, sondern auch von der Lega versprochene Steuersenkungen und die Reduzierung des Eintrittsalters in die Pension wahrmachen. Mit den neuen Haushaltsplänen werde „die Armut ausgelöscht“, behauptete Vizeregierungschef Luigi Di Maio, Parteichef der Fünf Sterne.

In Italien gibt es 5 bis 6 Millionen Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Im Bild ist eine obdachlose Frau in Rom zu sehen. | Bild: ANDREAS SOLARO/AFP

Armutsgrenze als Orientierung

Das Bürgergehalt soll sich an der Armutsgrenze in Italien orientieren. Das nationale Statistikamt Istat legte diese für das Jahr 2017 auf monatlich 780 Euro fest. Gedacht ist das Bürgergehalt als staatliche Unterstützung für alle volljährigen Italiener, die monatlich weniger zur Verfügung haben – das gilt auch für Rentner. In diesem Fall ist die Rede von „Bürgerpension“. Die Behörden kalkulieren mit 5 bis 6 Millionen Anträgen. Wer beispielsweise 400 Euro im Monat verdient, dessen Gehalt soll vom Staat ab März um 380 Euro aufgestockt werden. Wer nichts hat, bekommt 780 Euro. Das Bürgergehalt soll somit unabhängig von der Beschäftigung oder Nicht-Beschäftigung des Antragstellers erteilt werden. Jeder Antragsteller muss seine finanziellen Verhältnisse zuvor vom Sozialamt prüfen lassen und offenlegen. Die Dauer des Erhalts dieser Art von Sozialhilfe will die Regierung in Italien zunächst auf drei Jahre begrenzen.

Unterschied zum Grundeinkommen

Vom bedingungslosen Grundeinkommen, über das in Deutschland immer wieder diskutiert wird, unterscheidet sich das Bürgergehalt aber in mehreren Aspekten. So ist das Bürgergehalt an die wirtschaftlich prekäre Lage der Berechtigten geknüpft, diese sind auch zu Gegenleistungen verpflichtet. Die Begünstigten müssen sich etwa beim Arbeitsamt melden und ihre Bereitschaft zu aktiver Arbeitssuche versichern. Wer dreimal ein Jobangebot ablehnt, verliert den Anspruch auf die Unterstützung. Die Antragsteller verpflichten sich außerdem dazu, persönlich zwei Stunden am Tag nach Arbeit zu suchen und müssen darüber hinaus Fort- und Weiterbildungen besuchen. In der Woche fallen zudem acht Stunden gemeinnützige Arbeit an, das kann etwa Straßenkehren oder die Säuberung einer Wiese sein. Um die Verwendung des Geldes zu kontrollieren, wird das Bürgergehalt nicht in bar, sondern per Karte ausgezahlt. Wer falsche Angaben macht oder unberechtigterweise die Sozialhilfe einstreicht, riskiert laut Vizeregierungschef Di Maio eine Freiheitsstrafe von bis zu 6 Jahren.

