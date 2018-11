Zürich/Ermatingen – Die Schweiz bleibt weiter auf Wachstumskurs. In den kommenden Jahren rechnet der Ökonom Jan-Egbert Sturm mit einem steigenden Bruttoinlandsprodukt, einem stabilen Franken und einer sinkenden Arbeitslosigkeit. Das sagte der Chef der Konjunkturforschungsstelle KOF an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) beim Thurgauer Prognoseforum in Ermatingen. Die Schweiz sei für das digitale Zeitalter gut aufgestellt, so Sturm. Auch unser Nachbarkanton Thurgau, bisher vor allem für den Obstanbau bekannt, will von der Digitalisierung profitieren. Die wichtigsten Trends der Schweizer Wirtschaft im Überblick:

Wirtschaftswachstum: Für die kommenden Jahre erwartet das KOF ein solides Wirtschaftswachstum. Nach einem Wachstum von 2,9 Prozent in diesem Jahr werde die Wirtschaft in der Schweiz 2019 um 1,7 Prozent und 2020 um 2,1 Prozent zulegen, so die Prognose der Züricher Ökonomen. Risikofaktoren, die das Schweizer Wachstum gefährden können, sieht das KOF vor allem im Handelskonflikt zwischen China und den USA, einem ungeordneten Brexit und in den Währungskrisen in Argentinien und der Türkei.

Zinsen: Die Leitzinsen in der Schweiz liegen mit minus 0,75 Prozent noch unter den Nullzinsen in der Eurozone. Das wird nach Einschätzung von Sturm vorerst auch so bleiben. "Wir rechnen erst in der zweiten Jahreshälfte von 2019 mit einer Zinswende in der Eurozone", sagte er. Erst danach werde die Schweizer Nationalbank der Europäischen Zentralbank nachziehen und die Zinsen anheben. An Privatanleger reichen die Schweizer Banken die Negativzinsen im Normalfall nicht weiter. Bei den Eidgenossen haben die Geldinstitute allerdings zuletzt – wie bei uns auch – an der Gebührenschraube gedreht.

Inflation: Die Teuerung liegt in der Schweiz mit einem Prozent unter der Preissteigerung im Euroraum (knapp 2 Prozent) und den USA (2,5 Prozent) – und das wird auch in den kommenden Jahren so bleiben. Tendenziell werde die Inflation bis 2020 sogar auf 0,7 Prozent sinken, glaubt Jan-Egbert Sturm.

Frankenkurs: Für die nahe Zukunft geht das KOF von einem stabilen Frankenkurs von 1,13 Euro aus. Der Franken gelte bei Anlegern in politisch unsicheren Zeiten weiter als sicherer Hafen.

Arbeitslosigkeit: Die Erwerbslosenquote in der Schweiz liegt derzeit bei 4,7 Prozent. In den kommenden beiden Jahren erwarteten die KOF-Ökonomen einen Rückgang auf 4,4 Prozent. Damit liegt die Schweiz bei der Beschäftigung etwa auf dem Niveau Deutschlands.

Brexit: Die wirtschaftlichen Auswirkungen des EU-Austritts der Briten auf die Schweiz hält Sturm für begrenzt. "Der Brexit ist für die Schweiz wirtschaftlich weniger relevant als für die EU, weil die Schweiz nicht so enge Beziehungen zu Großbritannien hat", sagt er. Aber politisch sei der Brexit für die Schweiz hochrelevant. "Da Europa sich derzeit vor allem auf den Brexit konzentriert, kommen die Verhandlungen mit der Schweiz über gemeinsame Projekte nur langsam voran", so Sturm.

Finanzkrise: Auch die Schweiz habe stark unter der Finanzkrise gelitten, sagte Sturm in der Rückschau zehn Jahre nach dem Ausbruch der Krise in den USA. An eine Wiederholung glaubt Sturm nicht. "Die gleiche Art der Krise werden wir nicht wieder sehen. Wir haben einiges gelernt", so der Ökonom.

Technologischer Wandel: Für die Digitalisierung, die Technologien wie künstliche Intelligenz, Blockchain oder Big Data hervorbringt, sieht Sturm die Schweiz gut aufgestellt. "Die Schweiz hat sehr gut ausgebildete Arbeitnehmer und zieht wegen der hohen Löhne gut ausgebildete Arbeitnehmer aus dem Ausland an", sagte Sturm.

Thurgau: Der Kanton Thurgau mit seinen 270 000 Einwohnern hinkt wirtschaftlich Regionen wie Zürich oder Basel hinterher. Doch für die Zukunft hat sich unser Nachbar, der bisher vor allem für den Anbau von Äpfeln, Birnen, Erdbeeren und Kirschen bekannt ist, viel vorgenommen. "Die Fruchtflächen bleiben unser Produktionsfaktor Nummer eins, aber wir wollen auch bei der Digitalisierung punkten", sagte Walter Schönholzer, Chef des Thurgauer Departments für Inneres und Volkswirtschaft. Noch habe man zu wenig High-Tech-Unternehmen in der Region, aber in der Zukunft werde sich das ändern, so Schönholzer. "Wir wollen mehr Start-ups in die Region holen und fördern", sagte er. Dafür solle die digitale Infrastruktur deutlich aufgewertet werden. Auch im Tourismus sieht Walter Schönholzer noch großes Potenzial. "Unsere intakte Landschaft bietet dafür ideale Voraussetzungen, aber wir müssen uns noch bei der Hotelstruktur verbessern", sagte er.

