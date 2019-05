Der Fahrdienstvermittler Uber hat seine Reifeprüfung erst einmal verpatzt. 100 Milliarden US-Dollar wollte der US-Konzern beim größten Börsengang aller Zeiten einnehmen, gut 80 Milliarden sind es geworden. Das Interesse der Anleger war verhalten – zumindest gemessen an den gewaltigen Ambitionen, die die Kalifornier im Stil eines Rodeo-Reiters in der Arena des Finanzmarktes wochenlang zum Besten gaben.

Der Stotter-Start ist Uber zu gönnen

Der Stotter-Start ist Uber zu gönnen. Das Unternehmen nutzt ein Heer aus unterbezahlten Fahrern, um seinen Dienst überhaupt anbieten zu können. Je mehr Menschen in die Taxen einsteigen, desto weniger verdient der einzelne Fahrer. Das ist: Fast nichts.

Der Konzern verhält sich bisher gnadenlos seinen Mitarbeitern gegenüber

Uber spielt dabei gnadenlos die Vorteile aus, die die moderne Plattformökonomie bietet. Dem Unternehmen geht es darum, den wachsenden Markt der Mobilitätsdienstleistungen so schnell wie möglich zu besetzen, koste es was es wolle. Denn dann – das lehren andere Internet-Quasimonopolisten wie Google, Facebook beziehungsweise WhatsApp – haben Wettbewerber fast keine Chance mehr, ein alternatives Angebot aufzubauen.

Milliarden-Umsatz in kurzer Zeit

Das ist auch der Grund, weswegen Uber in den zehn Jahren seines Bestehens zu einem gewaltigen Umsatz von elf Milliarden US-Dollar angewachsen ist. Möglich war das nur, weil das Unternehmen mit einer beispiellosen Rücksichtslosigkeit vorgegangen ist und angefangen von Gesetzestreue und Arbeitnehmerrechten bis hin zu Sicherheitsbelangen so ziemlich alles über Bord geworfen hat, was nach kontinentaleuropäischer Sichtweise gute Unternehmensführung kennzeichnet.

Wirtschaft „Ich bin nicht dein Drogendealer, Psychiater oder Masseur": Mein Jahr im Dienst von Uber

Daher weht dem Cowboy-Konzern aus Kalifornien in Europa der Gegenwind auch mächtig ins Gesicht. In Deutschland ist man beispielsweise nur mit Leihfahrrädern und einem komplett entkernten Fahrdienstangebot in einigen Städten am Start. Natürlich: Aus rechtlichen Gründen.

Mobilitätsgeschäft steht vor einem Wandel

Das heißt aber nicht, dass Uber langfristig keinen Erfolg haben könnte. Mobility as a Service – also die Idee, nicht Autos, sondern Mobilitätsdienstleistungen zu verkaufen – ist ein Zukunftsmodell. Nicht zuletzt deswegen tummeln sich mit Firmen wie Lyft, Gett oder der chinesischen Didi schon eine ganze Reihe von Konkurrenten im Markt. Und auch die klassischen Autobauer wie Daimler, BMW oder VW sind eingestiegen. Erst kürzlich kündigten beispielsweise Daimler und der China-Autobauer Geely ein entsprechendes Luxus-Angebot für den chinesischen Markt an.

Daimler und Co müssen sich warm anziehen – Tausende Jobs sind in Gefahr

Angesichts der Radikalität mit der Uber und Co das Feld aufmischen, müssen die Autobauer sich aber sputen. Die Zeiten, in denen es nicht mehr darum geht, das beste Auto zu bauen, sondern einen Menschen, besonders schnell, angenehm und clever von A nach B zu bringen – egal ob mit der Auto, dem Zug, dem Fahrrad, der Bahn oder dem Flugzeug – sind nicht mehr weit. Wandeln sich Daimler, BMW und Volkswagen nicht nachhaltig, brechen dann die Zeiten von Uber, Lyft und Co an, und jene der stolzen deutschen Autobranche gehen zu Ende – und von Tausenden gut bezahlen Automobil-Jobs in Deutschland gleich mit dazu.