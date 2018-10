Einer der größten Medizintechnik-Konzerne Deutschlands wird künftig von einer Frau geführt. Wie das im nordhessischen Melsungen ansässige Unternehmen B.Braun am Freitag mitteilte, übernimmt Anna Maria Braun (39) ab April 2019 den Vorstandsvorsitz. Die Juristin folgt auf Heinz-Walter Große, der nach acht Jahren an der Konzernspitze Anfang April 2019 in den Ruhestand ausscheidet. Ein B.Braun-Sprecher sagte unserer Zeitung, ob Große in den Aufsichtsrat des Pharma- und Medizintechnikunternehmens wechsele, werde in nächster Zeit geklärt.

Braun. Bild: B.Braun

B.Braun mit mehr als 60 000 Mitarbeitern, mehr als 15 000 davon in Deutschland, ist der Mutterkonzern der Tuttlinger Aesculap AG. Anna-Maria Braun ist die Tochter des aktuellen B.Braun-Aufsichtsratschefs Ludwig Georg Braun. Das Unternehmen mit einem Umsatz von zuletzt knapp sieben Milliarden Euro ist komplett im Besitz der Gründerfamilien.

