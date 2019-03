Am kommenden Montag beginnt die Hannover Messe, die größte Industrieschau der Welt. In der niedersächsischen Landeshauptstadt werden 6500 Aussteller aus 75 Ländern erwartet. Technologischer Schwerpunkt der Messe mit ihrem diesjährigen Gastland Schweden ist der Einzug der Künstlichen Intelligenz in die Produktionshallen. Auch die baden-württembergischen Maschinenbauer setzen große Hoffnungen auf digitale Technologien. "Wir werden in diesem Jahr erste Anwendungen des maschinellen Lernens sehen, bei dem Maschinen eigenständig Daten analysieren und sich entsprechend anpassen und so den Menschen bei der Maschinenbedienung in Echtzeit unterstützen", sagt Dietrich Birk, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) Baden-Württemberg, im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Was der Chef des Südwest-VDMA sich von der Hannover Messe und vom Jahr 2019 erhofft, haben wir für Sie zusammengefasst.

Hannover Messe: Nach dem Aus der Computermesse Cebit wird diese erstmals seit 1985 wieder in die Hannover Messe eingebunden. „Es ist der richtige Ansatz, die Cebit in die Hannover Messe zu integrieren. Gerade in unserer Branche sieht man, wie Hardware, IT und Software immer enger miteinander verzahnt werden“, sagt Birk. Zuletzt hatte die Cebit mit rückläufigen Besucherzahlen zu kämpfen. Trotzdem hält Birk das Konzept Messe noch nicht für überholt. „Messen haben nach wie vor eine hohe Anziehungskraft, weil Menschen sich auch im digitalen Zeitalter direkt von Angesicht zu Angesicht begegnen wollen“, sagt er.

Dietrich Birk (rechts) vom VDMA Baden-Württemberg im Gespräch mit SÜDKURIER-Redakteur Thomas Domjahn. | Bild: td

Konjunktur: Nach einem Umsatzwachstum von vier Prozent auf über 85 Milliarden Euro im vergangenen Jahr rechnen die baden-württembergischen Maschinenbauer in diesem Jahr nur noch mit einem Wachstum von zwei Prozent. „Wir haben noch eine gute Auftragslage und hohe Kapazitätsauslastung von knapp 90 Prozent, allerdings rechnen wir in diesem Jahr mit einer konjunkturellen Abschwächung und weniger Neuaufträgen“, so Birk. Zuletzt hatte mehrere Wirtschaftsforschungsinstitute – auch wegen der Belastungen durch den Brexit und den Handelsstreit – ihre Wachstumserwartungen für 2019 nach unten korrigiert.

