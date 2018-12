von Andreas Herrmann

Letztes Jahr registrierte der ADAC allein in Deutschland über 700 000 Staus mit einer Gesamtlänge von rund 1,5 Millionen Kilometern. München gefolgt von Berlin, Hamburg und Stuttgart sind die deutschen Stau-Hauptstädte. Dort verbringt jeder Fahrer pro Jahr zwischen 45 und 55 Stunden im stehenden Verkehr. Hieraus resultieren ein zusätzlicher Spritverbrauch und eine damit verbundene Umweltbelastung, aber auch verpasste Termine oder verdorbene Waren. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 80 Milliarden Euro pro Jahr, also knapp 2000 Euro pro Fahrer.

Es geht um intelligente Mobilität

Was lässt sich dagegen tun? Weniger fahren? Wohl kaum, im Gegenteil: Der Wunsch, mobil zu sein, ist noch lange nicht befriedigt. Also geht es zukünftig um intelligente Mobilität, und hierbei spielen autonome Fahrzeuge eine wichtige Rolle. Wir müssen endlich bereit sein, die Fahraufgaben schrittweise an die Maschine abzugeben. Obgleich jedermann von seinen Fahrkünsten überzeugt ist – es hilft nichts: Die Maschine fährt besser. Übrigens, wir können nicht einmal einparken! Kürzlich haben Versicherungsunternehmen beklagt, dass die deutschen Autofahrer beim Einparken Schäden von über einer Milliarde Euros pro Jahr anrichten.

Maschine ist viel schneller

Warum autonome Fahrzeuge? Autofahrer werden dazu aufgefordert, einen Abstand von einem halben Tacho in Metern zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten. Mit dieser Faustregel soll die Distanz zwischen zwei Fahrzeugen etwa zwei Sekunden betragen. Dies ist notwendig, weil Fahrer mindestens eine Sekunde brauchen, um vom Beschleunigen zum Bremsen zu wechseln. Die Maschine ist viel schneller. Sie weist eine Reaktionszeit von 0,1 Sekunde auf, so dass der Abstand zwischen zwei Fahrzeugen auf 0,3 Sekunden reduziert werden kann. So können viel mehr Fahrzeuge in der gleichen Zeit einen bestimmten Streckenabschnitt passieren. Untersuchungen in den USA zeigen, bis zu fünfmal mehr Autos.

Fahrzeuge können kommunizieren

Hinzu kommt, dass autonome Fahrzeuge untereinander und mit der Infrastruktur kommunizieren können. Damit vermag ein Auto die Manöver der anderen Pkw früher, schneller und genauer als das menschliche Auge zu erfassen. Dies ermöglicht eine vorausschauende Fahrweise mit sehr dosierten Brems- und Beschleunigungsmanövern. Bereits heute lässt sich der Verbrauch und damit auch der Schadstoffausstoß um 20 bis 30 Prozent reduzieren, sofern man ruckartige Stop-and-go-Situationen vermeidet.

Automatisiert einparken

Fast 40 Prozent des Stadtraums wird für Straßen und Parkplätze benötigt. In Stoßzeiten entfallen 30 Prozent des Verkehrsaufkommens auf die Suche von Parkplätzen. Dieses lästige Kreiseln kann entfallen, sofern Autos automatisiert einparken. In vielen Städten könnten bis zu 20 Prozent der Straßen zurückgebaut oder für Fußgänger und Fahrradfahrer genutzt werden. Zudem ließen sich Parkhäuser verkleinern, da es keine Treppenaufgänge mehr braucht und viel enger geparkt werden kann. Beispiele zeigen, dass man bis zu 60 Prozent der Fläche einsparen kann.

Der Mensch mag vieles können, aber Autofahren gehört nicht dazu. Es ist an der Zeit, dass wir den nächsten Schritt in der Mobilität wagen.

Andreas Herrmann ist Direktor des Instituts für Customer Insight der Universität St. Gallen und forscht an Zukunftsthemen der Mobilität. Der gebürtige Albbrucker ist Autor zahlreicher Bücher („Die autonome Revolution“) und Berater großer Automobilkonzerne.