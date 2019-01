Beim autonomen Fahren haben die USA derzeit die Nase vorn. Laut Branchenexperten hat die Google-Tochter Waymo ein bis drei Jahre Vorsprung vor der deutschen Autoindustrie. Zu viel, als dass ein einzelner Hersteller aus Deutschland diesen Rückstand alleine aufholen könnte. Deshalb arbeiten die deutschen Hersteller laut einem Bericht des "Manager Magazins" an einer Allianz für die Entwicklung von Roboterautos. Demnach sind neben BMW, Daimler, Volkswagen, Audi und Porsche auch die drei großen Zulieferer Bosch, Continental und ZF beteiligt. Offiziell bestätigen will das keiner der genannten Konzerne. Es handele sich bei dem Bericht um "Spekulationen", die man nicht kommentieren wolle, heißt es bei ZF.

Unterstützung aus der Politik

Doch angesichts des Nachholbedarfs der deutschen Autoindustrie scheint eine solche Zusammenarbeit geboten. Auch an der politischen Unterstützung dürfte es nicht fehlen. So hatte Angela Merkel erst diese Woche beim Weltwirtschaftsforum in Davos sich für eine aktive Industriepolitik zugunsten der europäischen Autoindustrie ausgesprochen. "Ich bin dafür, dass wir industriepolitische Entscheidungen fällen und die europäische Gemeinsamkeit nutzen, um in Technologiebereichen, in denen wir zurückgefallen sind, wieder aufzuholen", so die Bundeskanzlerin. Man dürfe nicht einfach große Teile der Wertschöpfung beim zukünftigen Auto anderen Kontinenten überlassen, so Merkel weiter. Zuvor hatte sich bereits Wirtschaftsminister Peter Altmaier ähnlich geäußert.

Eine Kooperation hätte den Reiz, dass man die hohen Entwicklungskosten auf alle beteiligten Automobil-Konzerne umlegen könnte. "Wenn wir das zusammenwerfen, wenn wir unser Wissen und unsere Technik zusammenbringen, dann können wir sogar Waymo überholen", zitiert das Manager Magazin einen Brancheninsider.

Sensoren statt Getriebe und Achsen

ZF steckt ähnlich wie Bosch und Continental mitten in einem technologischen Umbruch. Dieser ergibt sich, weil die Autobauer zu neuen Technologien wie E-Mobilität oder autonomem Fahren umschwenken. Daraus entsteht auch für die Zulieferschwergewichte Druck, in diesen neuen Geschäftsfeldern aktiv zu werden. ZF, das jahrzehntelang insbesondere mit Getrieben, Achsen und Lenkungen gutes Geld verdiente, trifft der Umschwung voll. Denn ein Teil dieser Produkte wird in modernen E-Autos nicht mehr benötigt.

Bei der Gestaltung dieses Wandels setzt ZF verstärkt auf Kooperationen. "Die Komplexität der Systeme ist so groß, dass auch ZF als einer der weltweit größten Konzerne der Branche das nicht allein stemmen kann. Deshalb brauchen wir Partnerschaften. Das ist ganz klar Teil unserer Strategie", sagte ZF-Chef Wolf-Henning Scheider.