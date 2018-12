Bislang sei kein neues Angebot der Bahn präsentiert worden, erklärte die Gewerkschaft am Mittwoch. „Wir schauen, ob die Bahn noch ein verhandelbares Angebot vorlegt“, sagte ein Sprecher. Dann werde die GDL darüber befinden, ob es annehmbar sei oder nicht.

Streiks soll es vorerst nicht geben. Die Deutsche Bahn will den Gewerkschaften EVG und GDL im Tarifstreit „im Laufe des Vormittags“ ein „neues verbessertes Angebot vorlegen“. Das sagte eine Sprecherin der Bahn am Mittwochmorgen der Nachrichtenagentur AFP.

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn will der Konzern die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) aber nun an den Verhandlungstisch zurückholen. Die Bahn steckt mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Lokführergewerkschaft GDL in einem Tarifkonflikt. (AFP)