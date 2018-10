Ditzingen – Er hätte auch Deutsch, Philosophie oder Geschichte studieren können, sagte er einmal. Immerhin seien dies in der Schule seine Lieblingsfächer gewesen. Im Nachhinein muss man feststellen: Gut, dass er es nicht getan hat und anstatt dessen ein Ingenieursstudium wählte. So schaffte Berthold Leibinger, der langjährige Vorsitzende der Geschäftsführung des Ditzinger Maschinenbauers Trumpf, die Grundlage für eine der imposantesten Unternehmerkarrieren im süddeutschen Raum, wenn nicht bundesweit. Am gestrigen Dienstag, ist er kurz vor seinem 88. Geburtstag nach längerer Krankheit in Stuttgart verstorben.

Wie wenige andere prägte er über Jahrzehnte die Südwest-Wirtschaft. Aus dem kleinen Maschinenbauer Trumpf, in den er 1966 als Geschäftsführer einstieg, formte er einen Weltmarktführer, der im Jahr seines Abschieds aus dem operativen Geschäft – 2005 – zum Milliardenkonzern herangewachsen war. Leibinger erkannte viel früher als andere, welches Potenzial in Lasern zur Bearbeitung von Metall steckt und machte damit so manche andere Technologie überflüssig – und Trumpf zu einem der Aushängeschilder des deutschen Mittelstands mit heute mehr als 13 000 Mitarbeitern und gut 3,6 Milliarden Euro Umsatz. Leibinger, der den Ideenreichtum einer Tüftler-Legende wie Artur Fischer und den Geschäftssinn eines Reinhold Würth in einer Person zu vereinen schien, ist dabei immer bescheiden geblieben. Insbesondere vom Lebemann Würth trennte den pietistischen Schwaben Leibinger einiges. "Als Karnevalsprinz" hätte er wohl nicht getaugt, sagte der Literaturliebhaber, der seine Tochter, Nicola Leibinger-Kammüller im Jahr 2005 mit der Unternehmensnachfolge betraute, einmal. Er war der Mann der leisen Töne. Gestern sind sie für immer verstummt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein