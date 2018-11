Konstanz – Die Landesregierung will mögliche Einschnitte bei der Förderung von Solaranlagen und Windrädern verhindern. "Die Perspektiven für die Erneuerbaren Energien dürfen sich nicht weiter verdüstern", sagte der Staatssekretär im Stuttgarter Energie- und Umweltministerium, Andre Baumann, unserer Zeitung. Daher setze man sich dafür ein, dass Kürzungen, insbesondere im Photovoltaikbereich, nicht "in der geplanten Schärfe" kämen. In einem neuen Energiesammelgesetz plant das Bundeswirtschaftsministerium ab Anfang 2019 die Förderung für Solarstromanlagen mit einer Leistung zwischen 40 und 750 Kilowatt um 20 Prozent zu kürzen. Das träfe weniger die Häuslebauer als vielmehr kleine Betriebe oder Landwirte, die auf ihren Dächern Sonnenstrom erzeugen wollen. Aus der Branche heißt es, Aufträge würden bereits in größerem Umfang storniert.

Seit Jahren ist die Solarbranche in der Krise. Betrug der Anlagenneubau 2012 noch rund 7,6 Gigawatt – das ist die Nennleistung von etwa sieben Kernkraftwerken – rutschte er bis Ende 2017 auf 1,7 Gigawatt ab. Zuletzt belebte sich der Markt allerdings wieder leicht. Dieses "zarte Pflänzchen" drohe jetzt zerstört zu werden, sagte Baumann.

Windkraftausbau im Süden im Abseits

In Süddeutschland kommt auch die Windkraft nicht voran. Dabei sei der Bodenseeraum grundsätzlich gut für Anlagen geeignet, weil er recht windhöffig sei. "Dass die Energiewende hier nicht vorankommt, ist fatal", sagte Baumann. Immerhin brauche man Alternativen für die Zeit nach Kernkraft und Kohlestrom. 2022 soll der letzte deutsche Kernmeiler vom Netz. Zum selben Zeitpunkt könnte auch der Ausstieg aus der Kohle beginnen, der sich allerdings bis weit in die 2030er Jahre hinziehen wird.

Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) sagte nach einem Treffen der deutschen Energieminister in Berlin, nach wie vor fehle beim Windkraftausbau eine Regionalisierungskomponente, obwohl die Nord-Süd-Schieflage bei der Windkraft mehr als offensichtlich sei. Das Land streitet seit Jahren für solch eine Lösung, die Windmüller im Süden besser stellen würde. In Berlin findet man damit aber bislang kein Gehör.

