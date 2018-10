von Rolf Obertreis

Für Aktienbesitzer sind es schwierige Tage. Sie müssen einiges aushalten. Zeitweise stürzte der Deutsche Aktienindex Dax am Dienstag auf ein Zwei-Jahres-Tief, vermutlich forciert durch automatische Verkaufsschwellen im Computerhandel und bei Fondsmanagern. 2018 dürfte ein Jahr mit deutlich roten Vorzeichen werden. Der Oktober als traditionell kritischer Monat macht seinem Ruf in diesem Jahr alle Ehre. Faktisch gibt es klare Gründe für die ernüchternde Talfahrt: Trumps Handelspolitik. Der Brexit, das hoch verschuldete Italien, der Konflikt mit Saudi-Arabien und der Zinsanstieg in den USA. Neu sind fast all diese Belastungsfaktoren nicht, sie gelten seit Wochen und Monaten. Es ist erstaunlich, dass Börse und Anleger erst jetzt reagieren. Die Turbulenzen aber könnten also anhalten. Anleger brauchen weiter Nerven und Durchhaltevermögen. Wenigstens ist der traditionell kritische Börsenmonat Oktober bald überstanden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein