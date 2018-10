Kunststoff gehört die Welt. Immer mehr davon wird produziert und in Umlauf gebracht. Und dieser Trend beschert den Anlagenbauern rosige Zeiten. Seit acht Jahren verzeichnen die Hersteller von Maschinen zur Kunststoffverarbeitung jährliche Wachstumsraten von sechs Prozent. Der Produktionswert der Anlagen hat mit rund 37 Milliarden Euro weltweit einen historischen Höchststand erreicht. Die Nachfrage ist so groß, dass die Fertigung dem Auftragseingang hinterher hinkt. Gründe sind der Mangel an Arbeitskräften und Material sowie lange Lieferzeiten von Zulieferfirmen. Zusätzlich stehen der Branche weitere Herausforderungen ins Haus: Globalisierung, Digitalisierung, knappe Ressourcen und in zunehmendem Maße ein Imageverlust, dürften in Zukunft zu einer Konsolidierung des Marktes führen.

"Kunststoff ist und bleibt der Werkstoff der Zukunft", ist Torsten Ratzmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Pöppelmann Holding, sicher. Wie eine Überschrift steht diese Aussage über der Pressekonferenz zur Eröffnung der 26. Fakuma, der Internationalen Fachmesse für Kunststoffverarbeitung in Friedrichshafen. Zwar sei man in der Branche über die Meeresverschmutzung mit Plastik bestürzt, doch sei der Einfluss deutscher Kunststoffverarbeiter auf dieses Problem sehr gering einzuschätzen. Wenig zielführend sieht Ratzmann in diesem Zusammenhang "populistische Hauruck-Aktionen" der Gesetzgeber, wie zum Beispiel das Plastik-Strohhalmverbot. Denn Kunststoff ist nach Ansicht der Branche weder aus dem Lebensmittelsektor noch aus der Bekleidungsindustrie, der Medizintechnik oder der Automobilindustrie wegzudenken und wird zukünftig verstärkt eingesetzt werden.

Plastik ist in Verruf geraten

Das Material sei in Verruf geraten, und das mache sich bereits in Bewerbungsgesprächen bemerkbar, wie Sandra Füllsack, Geschäftsführerin der Motan Holdin, sagt. Beeinflusst das Reputationsproblem erst einmal die Wahl des Ausbildungsplatzes oder des Studienfachs, drohen der Branche weitere Einbußen. Dabei sei nicht das Produkt schlecht, sondern der Umgang damit. "Es darf nichts verschwendet werden", betont Füllsack und strebt eine lückenlose Kreislaufwirtschaft an. Wie bei den blauen Blumentöpfen der Firma Pöppelmann. Produktion, Nutzung, Entsorgung, Sortierung des Kunststoffabfalls und Granulierung der Töpfe sollen einen Kreislauf bilden, den allerdings nur die Vernetzung der Endverbraucher und aller involvierter Gewerke möglich macht. Doch das Recyclen hat seine Grenzen. "Aus transparenten Kunststoffen, wie PET-Flaschen, lassen sich nur undurchsichtige Kunststoffe herstellen, sagt Füllsack. Was gar nicht wiederverwertet werden kann, sollte verbrannt werden. "Unser Hausmüll ist durch die Trennung so trocken, dass er Brennstoff braucht", sagt sie. Da in Kunststoffen Erdöl enthalten ist, sei er geeignet, um in einer Müllverbrennungsanlage Wärme zu erzeugen.

Alternativen zum knapper werdenden Rohstoff Öl werden gesucht. Doch bis entsprechende Produkte – etwa auf Algenbasis – so weit sind, wird es noch dauern, ist sich die Branche sicher.

